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المساواة بين المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين للضمان والتقاعد ال

10/20/2024 5:15:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024.

ويهدف النِّظام إلى المساواة بين المؤمَّن عليهم العسكريين المشمولين بقانون الضَّمان الاجتماعي والخاضعين لقانون التَّقاعد العسكري في الحقوق والمزايا الممنوحة لمنتسبي القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي والأجهزة الأمنيَّة.

وبمجرَّد صدور هذا النِّظام وبدء العمل به، سيستفيد المؤمَّن عليهم العسكريُّون الخاضعون لقانون الضَّمان الاجتماعي من مجموعة من الحقوق والمزايا الثَّابتة لأقرانهم ممَّن هم على نظام التَّقاعد العسكري، خصوصاً ما يتعلَّق بالخدمات الصحيَّة والتَّعليميَّة.

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