الأردن يجمد قرار خفض الرسوم الجمركية دعماً للصناعة المحلية

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس الوزراء في الأردن، تجميد العمل بقرار خفض الرسوم الجمركية كمرحلة أولى للعام المقبل؛ بهدف دعم قطاع الصناعة محليًا.

وقال يعرب القضاة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، خلال لقاء نظمته أول أمس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار، والتي أثبتت عدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع.

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ولفت القضاة، إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة دراسة الأثر المالي من جديد لقرار تخفيض الرسوم خلال العام المقبل والعمل على فرض رسوم على سلع مستوردة من شأنها دعم القطاع الصناعي، وفقاً لصحيفة“الغد” الأردنية.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت خلال العام 2022 عن قرار بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وهو“جزء من إصلاح جمركي شامل” في الأردن، وفق ما أكدت وقتها.

وبموجب القرار حينئذ، تم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، وتضمن أيضا تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: 15% و25 % خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.

وقال إن الحكومة تقدر أهمية القطاعين الصناعي والتجاري، إلا أنها تنظر لهذا الموضوع بمنظور شمولي ومصلحة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحكومة تؤمن إيمانا مطلقا بأن الصناعة الوطنية هي الحل الأمثل للاقتصاد الوطني نظرا لقيمتها المضافة العالية وعائدها الكبير على الاقتصاد الوطني.

وأكد القضاة، أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني صعبة، وأن الأحداث التي تشهدها المنطقة لها انعكاسات على واقع الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة العمل كفريق وبشكل جدي لتجاوز تلك التحديات وعدم جعل الظروف المحيطة شماعة في عدم الإنجاز والسير في دعم الاقتصاد الوطني.

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