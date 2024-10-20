28 أكتوبر.. إدراج أسهم أوكيو للاستكشاف في بورصة مسقط

MENAFN - Al-Borsa News) قالت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، إنه من المتوقع إدراج أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط يوم 28 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن الاكتتاب شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بفئاتهم المختلفة، وبلغ معدل تغطية الطرح ما يزيد على 2.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة 2 مليار سهم؛ فيما بلغ إجمالي الأسهم المحصلة فعليًّا نحو 4.82 مليار سهم.

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وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله السالمي، لوكالة الأنباء العُمانية، إن النجاح الذي تحقق في عملية الاكتتاب العام لأسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، والذي يعد الإصدار الأكبر في تأريخ سوق رأس المال العماني، يؤكد ثقة المستثمرين بسوق رأس المال العُماني ومدى قدرتها على تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة، موضحا أن هذه الاكتتابات تعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

كما أوضح أن بورصة مسقط ستشهد خلال المرحلة المقبلة اكتتابات جديدة؛ إذ إن من المتوقع أن تخصص بعض أسهم شركة“أوكيو للصناعات الأساسية” للاكتتاب العام بنهاية العام الجاري، وشركة أسياد للنقل البحري في بداية العام المقبل.

وقالت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الوطنية العمانية (أوكيو)، يوم الخميس الماضي إنها جمعت 2.03 مليار دولار من طرح عام أولي في بورصة مسقط، في أكبر إدراج على الإطلاق في سلطنة عمان.

وذكرت الشركة في بيان أن تسعير الطرح تحدد عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي بين 370-390 بيسة للسهم، وتجاوز الاكتتاب فيه العرض بنحو 2.7 مثل، بما في ذلك المستثمرون الرئيسيون،وشمل الطرح نحو ملياري سهم أي ما يعادل حصة 25%.

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