28 أكتوبر.. إدراج أسهم أوكيو للاستكشاف في بورصة مسقط

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، إنه من المتوقع إدراج أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط يوم 28 أكتوبر الجاري.
وأضافت أن الاكتتاب شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بفئاتهم المختلفة، وبلغ معدل تغطية الطرح ما يزيد على 2.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة 2 مليار سهم؛ فيما بلغ إجمالي الأسهم المحصلة فعليًّا نحو 4.82 مليار سهم.
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وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله السالمي، لوكالة الأنباء العُمانية، إن النجاح الذي تحقق في عملية الاكتتاب العام لأسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، والذي يعد الإصدار الأكبر في تأريخ سوق رأس المال العماني، يؤكد ثقة المستثمرين بسوق رأس المال العُماني ومدى قدرتها على تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة، موضحا أن هذه الاكتتابات تعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن بورصة مسقط ستشهد خلال المرحلة المقبلة اكتتابات جديدة؛ إذ إن من المتوقع أن تخصص بعض أسهم شركة“أوكيو للصناعات الأساسية” للاكتتاب العام بنهاية العام الجاري، وشركة أسياد للنقل البحري في بداية العام المقبل.
وقالت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الوطنية العمانية (أوكيو)، يوم الخميس الماضي إنها جمعت 2.03 مليار دولار من طرح عام أولي في بورصة مسقط، في أكبر إدراج على الإطلاق في سلطنة عمان.
وذكرت الشركة في بيان أن تسعير الطرح تحدد عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي بين 370-390 بيسة للسهم، وتجاوز الاكتتاب فيه العرض بنحو 2.7 مثل، بما في ذلك المستثمرون الرئيسيون،وشمل الطرح نحو ملياري سهم أي ما يعادل حصة 25%.
المصدر:
MENAFN20102024000202011048ID1108798949
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