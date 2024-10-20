الاحتلال يقتحم مدينة جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكرية، وتمركزت في عدد من الشوارع، وداهمت بناية سكنية وفتشتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا، احتجزت مواطنا وحققت معه ميدانيا، فيما رادت مواجهات عنيفة.