فتوح: مجزرة بيت لاهيا نتيجة للضوء الأخضر من الإدارة الأميركية الشريكة في حرب الإبادة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن مجزرة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، هي نتيجة طبيعية للضوء الأخضر من الإدارة الأميركية الشريكة مع الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي على جرائم الاحتلال اليومية.

وأضاف في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن قيام جيش الاحتلال الفاشي بقطع الاتصالات، دليل يثبت أنه كان يخطط لهذه المجزرة الوحشية لاستكمال حرب التطهير العرقي واستئصال، وإبادة ما تبقى من المدنيين في الشمال، وهذه المرة في مشروع بيت لاهيا بمحافظة الشمال، حيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة تعكس دموية وحقد الاحتلال.

وأشار إلى أن المجزرة الجديدة تأتي بالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في محافظة شمال قطاع غزة، حيث تم قصف المستشفيات وإطلاق النار على الطواقم الطبية، وأجبرهم على إخلائها وتركها على الفور، الأمر الذي يعرض مئات الجرحى للموت.

وعبر فتوح عن تنديده واستنكاره للمواقف الدولية التي تتفرج على إبادة واستئصال الشعب الفلسطيني في شمال غزة وجميع أنحاء القطاع، والتي جل ضحاياهم من الأطفال والنساء، مطالبا بعقد جلسة فورية لمجلس الأمن، وفرض وقف إطلاق النار ووقف المجازر التي ترتكبها حكومة الإجرام الفاشية.

كما طالب دول العالم والمجتمع الدولي بتبني موقف وفرض عقوبات على كيان الفصل العنصري الإرهابي، لإجباره على وقف هذه الجرائم المستمرة منذ أكثر من سنة ضد النازحين من الأطفال والنساء.