أوستن: أميركا تريد أن تقلص إسرائيل ضرباتها في بيروت

MENAFN - Palestine News ) نابولي / PNN - قال الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل أن تقلص ضرباتها في العاصمة اللبنانية بيروت ومحيطها، مضيفا أن عدد القتلى والجرحى من المدنيين“مرتفع للغاية”.

وتأتي تعليقات أوستن بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل غارات مكثفة على عدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة في السماء. وقالت إسرائيل إنها هاجمت منشآت أسلحة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.

ونزح عشرات الآلاف من الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أن بدأت إسرائيل استهدافها بكثافة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا. وكانت الضاحية الجنوبية تكتظ بالسكان وتضم مقار ومنشآت تحت الأرض تابعة لجماعة حزب الله.

وأضاف أوستن لصحافيين على هامش اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع في مدينة نابولي الإيطالية "نود أن نرى إسرائيل تقلل الضربات في بيروت ومحيطها، ونود أن نرى انتقالا إلى المفاوضات يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم".

ونفذت إسرائيل توغلا بريا محدودا داخل لبنان قبل ثلاثة أسابيع تقريبا في محاولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة الحدودية، والسماح لمواطنيها بالعودة بعد فرارهم منها بسبب القتال الدائرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال أوستن إنه سأل نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، عن هجمات إسرائيلية على مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقالت اليونيفيل إنها تعرضت لعدة هجمات“متعمدة” من قوات إسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، وإن جهود مساعدة المدنيين في قرى في منطقة الحرب يعرقلها القصف الإسرائيلي.

وذكر أوستن "أكد غالانت لي عدم وجود نية له أو لقواته لاستهداف قوات اليونيفيل. ومن جديد، أواصل التشديد على مدى أهمية عدم تعرض هذه القوات للهجوم”.

وتحث الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل على فعل المزيد لحماية المدنيين في غزة ولبنان.

لكن خطابا سريا من أوستن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لمسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي طالبهم باتخاذ تدابير ملموسة للتصدي لتفاقم الوضع الإنساني في غزة، وإلا ستواجه قيودا محتملة على الدعم العسكري الأمريكي.

وأحجم أوستن عن بحث الرسالة، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد“تراجعا حادا في كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة”. وقال أوستن“لذا، نحتاج إلى تعديل هذا الاتجاه”.

وقال أوستن إنه“شهد تحركات لإدخال مزيد من المساعدات”، وذلك عند سؤاله عما إذا كان أي شيء قد تغير في الأيام القليلة الماضية