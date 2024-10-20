بينهم 165 طفلا: 759 شهيدا في الضفة منذ السابع من تشرين الأول 2023

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 759 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت الصحة في بيان مقتضب اليوم الاحد، أن من بين الشهداء 165 طفلا، و18 امرأة، إضافة إلى تسجيل
أكثر من 6500 إصابة في الفترة ذاتها.
فيما تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، مخلفة 42519 شهيدا، و99637 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.
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