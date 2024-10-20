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بينهم 165 طفلا: 759 شهيدا في الضفة منذ السابع من تشرين الأول 2023

10/20/2024 12:08:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 759 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب اليوم الاحد، أن من بين الشهداء 165 طفلا، و18 امرأة، إضافة إلى تسجيل
أكثر من 6500 إصابة في الفترة ذاتها.

فيما تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، مخلفة 42519 شهيدا، و99637 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

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