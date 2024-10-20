متظاهرون بجنيف: إسرائيل قامت على دماء الفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنيف / PNN - شهدت مدينة جنيف السويسرية، أمس السبت، مسيرة ضخمة شارك فيها آلاف المتظاهرين للتنديد بالمجازر الإسرائيلية في غزة ولبنان، مشيرين إلى أن إسرائيل قامت على دماء الشعب الفلسطيني.
واجتمع المتظاهرون في ساحة بلاس دو نوف، وانطلقوا في مسيرة من وسط المدينة حاملين بأيديهم الأعلام الفلسطينية واللبنانية.
وندد المحتجون بالمجازر الإسرائيلية في غزة ولبنان، مؤكدين أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
كما استنكر المتظاهرون الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لإسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية.
ورفع المتظاهرون بأيديهم لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مطالبين الحكومة السويسرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وطالبوا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، ومقاطعتها تجاريا.
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