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متظاهرون بجنيف: إسرائيل قامت على دماء الفلسطينيين

10/20/2024 12:08:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف / PNN - شهدت مدينة جنيف السويسرية، أمس السبت، مسيرة ضخمة شارك فيها آلاف المتظاهرين للتنديد بالمجازر الإسرائيلية في غزة ولبنان، مشيرين إلى أن إسرائيل قامت على دماء الشعب الفلسطيني.

واجتمع المتظاهرون في ساحة بلاس دو نوف، وانطلقوا في مسيرة من وسط المدينة حاملين بأيديهم الأعلام الفلسطينية واللبنانية.

وندد المحتجون بالمجازر الإسرائيلية في غزة ولبنان، مؤكدين أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

كما استنكر المتظاهرون الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لإسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية.

ورفع المتظاهرون بأيديهم لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مطالبين الحكومة السويسرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وطالبوا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، ومقاطعتها تجاريا.


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