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مستعمرون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلموديه في باحاته

10/20/2024 12:08:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /- اقتحم، اليوم الاحد، مئات المستعمرين، المسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام "عيد العرش" اليهودي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بان ما يزيد على 434 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، فيما نفخت إحدى المستعمرات بالبوق، في باحات الأقصى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المستعمرين تجمهروا عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية من الجهة الشمالية، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال، قد شدد من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، وأغلقت الطريق المؤدي الى باب المغاربة من باب الاسباط، وعرقلت وصول الأهالي الى المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستعمرين.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين، وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

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