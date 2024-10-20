الأمم المتحدة تصدر تحذيراً عاجلاً آخر بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في جباليا وشمال غزة

(MENAFN) أصدرت الأمم المتحدة تحذيراً عاجلاً آخر بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية في جباليا وشمال غزة, والتي تفاقمت بسبب الحصار الشديد الذي تفرضه القوات الإسرائيلية, في بيان صدر يوم السبت, ألقى مهند هادي, منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, الضوء على الظروف الحرجة التي تؤثر على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.



وأفاد هادي أن مستشفى العودة ومستشفى إندونيسيا - وهما من آخر المرافق الطبية العاملة في شمال غزة - قد تعرضا لضربات مباشرة وسط العمليات العسكرية المستمرة, لقد أدى هذا التصعيد إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه السكان المحليون, في الأسابيع الأخيرة, كثفت القوات الإسرائيلية مطالبها بإخلاء هذه المستشفيات, ومع ذلك, أشار هادي إلى الواقع القاسي الذي يفيد بعدم وجود بدائل آمنة للمرضى, مما يعرضهم لمخاطر متزايدة خلال النزاع.



كما تعتبر الأوضاع في مستشفى العدوان مقلقة بشكل خاص, حيث يخدم حوالي ثلثي المرضى في المنطقة, يواجه هذا المستشفى حالياً نقصاً حاداً في الأسرة, والأدوية الأساسية, واللوازم الطبية, والوقود الضروري لعملياته, وأشار هادي إلى أن نداء عاجل قدمته الأمم المتحدة للوصول إلى شمال غزة, بهدف مساعدة عدد لا يحصى من الجرحى المحاصرين تحت الأنقاض, لم يُستجب له, وتستمر آثار النزاع المستمر, جنباً إلى جنب مع نقص حاد في الموارد, في تهديد حياة أولئك في شمال غزة, هناك دعوة ملحة للمجتمع الدولي للاعتراف بهذا الوضع المتفاقم واتخاذ إجراءات لمواجهته قبل أن يصل إلى نقطة اللاعودة.

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