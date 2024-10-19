((أعيان العقارية)).. مشاريع تمزج بين الابتكار والاستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
إنجاز 30% من مشروع «بزنز بوتيك» في المحافظة الجنوبية
كتب: علي عبدالخالق
تصوير: محمود بابا
كشف عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للتطوير العقاري عن إنجاز 30% من مشروع «بزنز بوتيك» الذي يقع على شارع الميثاق الوطني في المحافظة الجنوبية، ويتفرد المشروع بفكرة جديدة مبتكرة، حيث يتميز بتقديم خدمات داعمة احترافية ومتكاملة، لأصحاب المكاتب والمحلات التجارية وبأسعار رمزية توفر عليهم التكاليف التشغيلية.
وأضاف العوضي خلال لقاء حصري مع «أخبار الخليج»، أن المشروع سيقدم خدمات متنوعة مثل، السكرتارية والاستقبال، ونظام محاسبي ومالي لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالنشاط التجاري ومركز الاتصال، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية قانونية وإدارية وخدمات أخرى متنوعة، لافتاً أن فكرة المشروع جديدة وانبثقت من واقع التحديات التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة والتي ستساهم في تقليل نفقات تلك الشركات من خلال عدم الحاجة إلى كادر وظيفي خاصة للشركات الجديدة أو التي تسعى لإعادة هيكلة تكاليفها وبناء عمل تجاري مستقر وقابل للنمو والتطوير، بالإضافة إلى توفير مساحات لأماكن عملهم.
وأوضح العوضي، يقدم المشروع حوالي 13 خدمة مقابل مبالغ رمزية وبجودة وكفاءة عالية، مع طرح 30 مكتبا للبيع وجزء منها للتأجير، بالإضافة إلى 12 معرضا بمساحات مختلفة ومتنوعة تبدأ من 100 إلى 275 مترا مربعا. وقال: يعتبر المشروع متنفسا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إذ يضم مركزا للأعمال مع شركة أخرى تقدم خدمات التدقيق والمحاسبة والخدمات الاحترافية الأخرى.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للتطوير العقاري، إلى تخصيص معرض من المعارض لرواد الأعمال والمشاريع المتميزة وسيتم تقييم فكرة هذه المشاريع وتقييمها من قبل متخصصين لقياس مدى ملاءمة نجاحه في «بزنز بوتيك» كواحدة من المبادرات المجتمعية التي ستنتهجها شركة أعيان.
وأضاف العوضي أنه سيتم منح الفائز فترة سماح مدة عام واحد لتشجيع وتسهيل نجاح هذه الفكرة والمجال المفتوح حتى للشركات القائمة وذلك لتوفير عوامل مساندة والانطلاق في سوق العمل خاصة وأن هذا المشروع يلائم الشركات الناشئة أو التي تخطط لإعادة هيكلة تكاليفها والانطلاق بقوة مرةً أخرى في السوق.
ولفت العوضي إلى أن الشركة قد وقعت شراكة استراتيجية مع بنك البركة الإسلامي لتمويل الراغبين في التملك في مشروع «بزنز بوتيك» وسيتم طرح الوحدات المكتبية للبيع قريباً، ويتم التفاوض مع بعض العلامات التجارية البارزة وسيتم إعلان التفاصيل قريباً.
وحول المشاريع الجديدة، أعلن العوضي أن الشركة تعمل وتنفذ مشاريعها مع شركاء استراتيجيين وفق رؤية طموحة ومتأنية، حيث تعكف على مشروع سكني مبتكر سيتم الكشف عنه قريباً، بالإضافة إلى مشروع «بزنز بوتيك 2» الذي يتم حاليا دراسته وسيكون استثنائيا بإذن الله وأكثر إبداعاً، ويمكن للبحرينيين والخليجيين فقط الاستثمار في «بزنز بوتيك»، إذ يعتبر أول مشروع تجاري متاح للتملك في المنطقة الجنوبية، موضحاً أن أكثر المشاريع التي تقدمت برغبة التملك هي مشاريع بحرينية.
ويعتبر «بزنز بوتيك» المشروع الأبرز للأعمال في المحافظة الجنوبية وفي موقع استراتيجي يمكن الوصول إليه بسهولة عبر الطرق الرئيسية، مثل شارع المعسكر وشارع الميثاق الوطني وتتوسط الرفاع ومدينة عيسى وسترة والمناطق الصناعية الممتدة من ألبا إلى المعامير والطريق السريع المؤدي إلى الزلاق.
وحول أعيان للتطوير العقاري، أكد العوضي أنها شركة بحرينية تأسست سنة 2017 ومرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين، ملتزمة بتنفيذ مشاريع عقارية نوعية ومميزة تلبي توقعات المستثمرين والمستفيدين النهائيين. وقال: «نسعى جاهدين لتحقيق بصمة مختلفة في السوق العقاري البحريني من خلال مشاريع تجمع بين الابتكار، الاستدامة، والجودة الفائقة، لضمان تجربة استثمارية متميزة لعملائنا».
كما أضاف: «نطمح لأن نكون الشركة المتميزة في منتجاتها والمختلفة من خلال خدمات داعمة ومكملة وهذه ستكون السمة الغالبة على مشاريعنا التي ندرسها، معتمدين على تقديم منتجات عقارية نوعية تتسم بالابتكار والاستدامة في القطاع العقاري، ونتطلع إلى تحقيق التميز في مجال العقارات من خلال منتجاتنا وخدماتنا التي تتجاوز مجرد البناء إلى خلق مجتمعات متكاملة تعزز من جودة الحياة لكل مستفيد».
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