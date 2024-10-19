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((أعيان العقارية)).. مشاريع تمزج بين الابتكار والاستدامة

10/19/2024 8:14:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

إنجاز 30% من مشروع «بزنز بوتيك» في المحافظة الجنوبية

كتب‭: ‬علي‭ ‬عبدالخالق

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

كشف‭ ‬عبدالله‭ ‬العوضي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أعيان‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬عن‭ ‬إنجاز‭ ‬30%‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بزنز‭ ‬بوتيك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ويتفرد‭ ‬المشروع‭ ‬بفكرة‭ ‬جديدة‭ ‬مبتكرة،‭ ‬حيث‭ ‬يتميز‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬داعمة‭ ‬احترافية‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬لأصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وبأسعار‭ ‬رمزية‭ ‬توفر‭ ‬عليهم‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭.‬

وأضاف‭ ‬العوضي‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬حصري‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬سيقدم‭ ‬خدمات‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل،‭ ‬السكرتارية‭ ‬والاستقبال،‭ ‬ونظام‭ ‬محاسبي‭ ‬ومالي‭ ‬لتنظيم‭ ‬الأمور‭ ‬المالية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنشاط‭ ‬التجاري‭ ‬ومركز‭ ‬الاتصال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬قانونية‭ ‬وإدارية‭ ‬وخدمات‭ ‬أخرى‭ ‬متنوعة،‭ ‬لافتاً‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬المشروع‭ ‬جديدة‭ ‬وانبثقت‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الشركات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والتي‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬نفقات‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬كادر‭ ‬وظيفي‭ ‬خاصة‭ ‬للشركات‭ ‬الجديدة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬تكاليفها‭ ‬وبناء‭ ‬عمل‭ ‬تجاري‭ ‬مستقر‭ ‬وقابل‭ ‬للنمو‭ ‬والتطوير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مساحات‭ ‬لأماكن‭ ‬عملهم‭.‬



وأوضح‭ ‬العوضي،‭ ‬يقدم‭ ‬المشروع‭ ‬حوالي‭ ‬13‭ ‬خدمة‭ ‬مقابل‭ ‬مبالغ‭ ‬رمزية‭ ‬وبجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬مع‭ ‬طرح‭ ‬30‭ ‬مكتبا‭ ‬للبيع‭ ‬وجزء‭ ‬منها‭ ‬للتأجير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬معرضا‭ ‬بمساحات‭ ‬مختلفة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬إلى‭ ‬275‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭. ‬وقال‭: ‬يعتبر‭ ‬المشروع‭ ‬متنفسا‭ ‬لأصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬إذ‭ ‬يضم‭ ‬مركزا‭ ‬للأعمال‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أخرى‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬التدقيق‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والخدمات‭ ‬الاحترافية‭ ‬الأخرى‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أعيان‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬معرض‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمشاريع‭ ‬المتميزة‭ ‬وسيتم‭ ‬تقييم‭ ‬فكرة‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬وتقييمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬متخصصين‭ ‬لقياس‭ ‬مدى‭ ‬ملاءمة‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬‮«‬بزنز‭ ‬بوتيك‮»‬‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬ستنتهجها‭ ‬شركة‭ ‬أعيان‭. ‬

وأضاف‭ ‬العوضي‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬منح‭ ‬الفائز‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتسهيل‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬والمجال‭ ‬المفتوح‭ ‬حتى‭ ‬للشركات‭ ‬القائمة‭ ‬وذلك‭ ‬لتوفير‭ ‬عوامل‭ ‬مساندة‭ ‬والانطلاق‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يلائم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تخطط‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬تكاليفها‭ ‬والانطلاق‭ ‬بقوة‭ ‬مرةً‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬



ولفت‭ ‬العوضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬وقعت‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬لتمويل‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بزنز‭ ‬بوتيك‮»‬‭ ‬وسيتم‭ ‬طرح‭ ‬الوحدات‭ ‬المكتبية‭ ‬للبيع‭ ‬قريباً،‭ ‬ويتم‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬البارزة‭ ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬التفاصيل‭ ‬قريباً‭.‬

وحول‭ ‬المشاريع‭ ‬الجديدة،‭ ‬أعلن‭ ‬العوضي‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تعمل‭ ‬وتنفذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬استراتيجيين‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬طموحة‭ ‬ومتأنية،‭ ‬حيث‭ ‬تعكف‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬سكني‭ ‬مبتكر‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬قريباً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بزنز‭ ‬بوتيك‭ ‬2‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬حاليا‭ ‬دراسته‭ ‬وسيكون‭ ‬استثنائيا‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬وأكثر‭ ‬إبداعاً،‭ ‬ويمكن‭ ‬للبحرينيين‭ ‬والخليجيين‭ ‬فقط‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬‮«‬بزنز‭ ‬بوتيك‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬أول‭ ‬مشروع‭ ‬تجاري‭ ‬متاح‭ ‬للتملك‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬برغبة‭ ‬التملك‭ ‬هي‭ ‬مشاريع‭ ‬بحرينية‭.‬

ويعتبر‭ ‬‮«‬بزنز‭ ‬بوتيك‮»‬‭ ‬المشروع‭ ‬الأبرز‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وفي‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬بسهولة‭ ‬عبر‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬مثل‭ ‬شارع‭ ‬المعسكر‭ ‬وشارع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬وتتوسط‭ ‬الرفاع‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وسترة‭ ‬والمناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬ألبا‭ ‬إلى‭ ‬المعامير‭ ‬والطريق‭ ‬السريع‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الزلاق‭.‬

وحول‭ ‬أعيان‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬أكد‭ ‬العوضي‭ ‬أنها‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬تأسست‭ ‬سنة‭ ‬2017‭ ‬ومرخصة‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬نوعية‭ ‬ومميزة‭ ‬تلبي‭ ‬توقعات‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمستفيدين‭ ‬النهائيين‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لتحقيق‭ ‬بصمة‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الابتكار،‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والجودة‭ ‬الفائقة،‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬استثمارية‭ ‬متميزة‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭: ‬‮«‬نطمح‭ ‬لأن‭ ‬نكون‭ ‬الشركة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬منتجاتها‭ ‬والمختلفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمات‭ ‬داعمة‭ ‬ومكملة‭ ‬وهذه‭ ‬ستكون‭ ‬السمة‭ ‬الغالبة‭ ‬على‭ ‬مشاريعنا‭ ‬التي‭ ‬ندرسها،‭ ‬معتمدين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬عقارية‭ ‬نوعية‭ ‬تتسم‭ ‬بالابتكار‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العقارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منتجاتنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬مجرد‭ ‬البناء‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬مجتمعات‭ ‬متكاملة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬لكل‭ ‬مستفيد‮»‬‭.‬

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