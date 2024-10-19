البركة الإسلامي: فخورون بشراكتنا مع أعيان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عمرو‭ ‬الشاهر،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بدعم‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المصممة‭ ‬لإدارة‭ ‬الالتزامات‭ ‬والأصول‭.‬

وأضاف،‭ ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أعيان‭ ‬لتمويل‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بزنز‭ ‬بوتيك‮»‬‭. ‬حيثُ‭ ‬تسعى‭ ‬حسابات‭ ‬الضمان‭ ‬لدينا‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المشتري‭ ‬المخصصة‭ ‬في‭ ‬المشاريع،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬معاملات‭ ‬آمنة‭ ‬وشفافة‭.‬