البركة الإسلامي: فخورون بشراكتنا مع أعيان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عمرو الشاهر، القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك البركة الإسلامي التزام البنك بدعم العملاء من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات المالية الإسلامية المصممة لإدارة الالتزامات والأصول.
وأضاف، نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة أعيان لتمويل الراغبين في التملك في مشروع «بزنز بوتيك». حيثُ تسعى حسابات الضمان لدينا إلى الحفاظ على حقوق المشتري المخصصة في المشاريع، مما يضمن معاملات آمنة وشفافة.
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