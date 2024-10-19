Sunday, 20 October 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البركة الإسلامي: فخورون بشراكتنا مع أعيان

10/19/2024 8:14:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عمرو‭ ‬الشاهر،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بدعم‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المصممة‭ ‬لإدارة‭ ‬الالتزامات‭ ‬والأصول‭.‬

وأضاف،‭ ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أعيان‭ ‬لتمويل‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بزنز‭ ‬بوتيك‮»‬‭. ‬حيثُ‭ ‬تسعى‭ ‬حسابات‭ ‬الضمان‭ ‬لدينا‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المشتري‭ ‬المخصصة‭ ‬في‭ ‬المشاريع،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬معاملات‭ ‬آمنة‭ ‬وشفافة‭.‬

MENAFN19102024000055011008ID1108798082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث