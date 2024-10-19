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وطن.. يهتم بسلامة أبنائه وحمايتهم

10/19/2024 5:05:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبارات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭.. ‬وكلمات‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭.. ‬التي‭ ‬رُفعت‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الموقوفين‭ ‬الخمسة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬إثر‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬سالمين‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭.. ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬ومصالح‭ ‬الشعب،‭ ‬وتماسك‭ ‬ورعاية‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭. ‬

الجهود‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والمعنيون‭ ‬بالوزارة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬أسرهم،‭ ‬وأحضان‭ ‬آبائهم‭ ‬وأمهاتهم‭.. ‬هي‭ ‬فرحة‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن،‭ ‬أظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬وجلية‭ ‬كيف‭ ‬هو‭ ‬اهتمام‭ ‬الدولة‭ ‬برعاياها،‭ ‬وكذلك‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الطيبة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭.‬

ولعله‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافظات،‭ ‬والقرب‭ ‬منهم‭ ‬والاستماع‭ ‬إليهم،‭ ‬وبيان‭ ‬الجهود‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الدولة‭ ‬وتسعى‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المواطن‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬كالصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والإسكان‭ ‬وغيرها‭.. ‬بجانب‭ ‬توعية‭ ‬المواطنين‭ ‬بالتحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الوطن،‭ ‬وحماية‭ ‬المواطن،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬وتطورات‭.‬

ويعد‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬نموذجا‭ ‬بارزا‭ ‬للحرص‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتلاحم‭ ‬الوطني،‭ ‬انطلاقا‭ ‬مما‭ ‬يجمع‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬ثوابت‭ ‬وطنية‭ ‬وقيم‭ ‬إنسانية‭.‬

حديث‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬وموفقا،‭ ‬ودقيقا‭ ‬في‭ ‬توقيته،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيان‭ ‬أبعاد‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬ومخاطر‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة،‭ ‬وبيان‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الداعم‭ ‬لعملية‭ ‬السلام،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬وفق‭ ‬المحددات‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭.‬

نعيش‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬وسط‭ ‬وضع‭ ‬أمني‭ ‬مستقر‭ ‬وآمن،‭ ‬يستوجب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والشخصيات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والمنصات‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وكذلك‭ ‬المنابر‭ ‬الدينية،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي،‭ ‬وتوعية‭ ‬الشباب‭ ‬وحماية‭ ‬النشء،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ورفض‭ ‬أي‭ ‬دعوات‭ ‬مضللة،‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬الخير‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

لقاء‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وحديثه‭ ‬لأبناء‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬لحماية‭ ‬الأمن‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬العام،‭ ‬ولا‭ ‬مبرر‭ ‬لأي‭ ‬فرد‭ ‬أو‭ ‬أب‭ ‬وأم‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬أبناءه‭ ‬ضحية‭ ‬وفريسة‭ ‬لدعوات‭ ‬التضليل‭ ‬والتحريض‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬مسوغ‭ ‬كان‭.. ‬فالجميع‭ ‬مؤتمن‭ ‬ومسؤول‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬واجباته،‭ ‬وحماية‭ ‬أبنائه‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرته‭.‬

هذا‭ ‬وطن‭ ‬يضع‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬أولوياته‭.. ‬وكل‭ ‬التوجيهات‭ ‬والجهود،‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات،‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬محور‭ ‬التنمية،‭ ‬وأساس‭ ‬البناء‭ ‬والشراكة‭ ‬والنهضة‭.. ‬كل‭ ‬مشروع‭ ‬تقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬وتنفذه‭ ‬مؤسساتها‭ ‬يكون‭ ‬زيادة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للوطن،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬للجميع‭.‬

حياة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬وأمنه‭ ‬وسعادته‭ ‬واستقرار‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬مرتكزات‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬فشكرا‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭.. ‬وكل‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭. ‬

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