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هل تتمرد هاريس على بايدن لكسب الناخبين؟

10/19/2024 5:05:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قبل‭ ‬17‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬بدأت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ومرشحة‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬النأي‭ ‬بنفسها‭ ‬عن‭ ‬سياسات‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭.‬

وأكدت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فازت‭ ‬بالانتخابات‭ ‬فإن‭ ‬ولايتها‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكون‭ ‬استمراراً‮»‬‭ ‬لولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬فهل‭ ‬يمثل‭ ‬ذلك‭ ‬انقلاباً‭ ‬على‭ ‬بايدن‭ ‬لكسب‭ ‬الناخبين‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬اتفاق‭ ‬مسبق‭ ‬لمحاولة‭ ‬استمالة‭ ‬الناخبين‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬الإدارة‭ ‬الحالية‭ ‬بالفشل‭.‬

وقالت‭ ‬هاريس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رئاستي‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬استمراراً‭ ‬لرئاسة‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬أنا‭ ‬أمثّل‭ ‬جيلاً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬القيادة‮»‬‭. ‬وتنأى‭ ‬بنفسها‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬عن‭ ‬مقارنتها‭ ‬برئيسها‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬بجملة‭ ‬واحدة‭ ‬واضحة‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬لست‭ ‬جو‭ ‬بايدن‮»‬‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هزيمة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬مرشح‭ ‬الجمهوريين‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مسألة‭ ‬وجودية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬تدريجياً‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬عباءة‭ ‬بايدن‭ ‬للتودد‭ ‬للناخبين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬اقتصاد‭ ‬بايدن‭ ‬يكرهه‭ ‬الناخبون‭ ‬بشدة،‭ ‬ويقع‭ ‬العبء‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬هاريس‭ ‬لتقليص‭ ‬هذه‭ ‬الجملة‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭.‬

كما‭ ‬تريد‭ ‬هاريس‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬بايدن‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتضخم،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬أكبر‭ ‬موضوع‭ ‬يشغل‭ ‬بال‭ ‬الناخبين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اقتراح‭ ‬حلول‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحاً‭ ‬وإلحاحاً،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬هاريس‭ ‬خطتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬الفرص‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬خصماً‭ ‬ضريبياً‭ ‬مقترحاً‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭.‬

ولا‭ ‬تريد‭ ‬هاريس‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعريفها‭ ‬تماماً‭ ‬بسجل‭ ‬بايدن‭-‬هاريس،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬المستشارون،‭ ‬وهي‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مسافة‭ ‬فاصلة‭ ‬عن‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬الحساس‭ ‬قبل‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬الانتخابات،‭ ‬لكن‭ ‬بصفتها‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬الانفصال‭ ‬علناً‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن،‭ ‬بل‭ ‬توجه‭ ‬رسائل‭ ‬مبطنة‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬تأثير‭ ‬إرث‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬مستقبلها‭ ‬الانتخابي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬استخدمت‭ ‬انتقادات‭ ‬الأمريكيين‭ ‬لبايدن‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬شعبية‭ ‬بايدن‭ ‬وإلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬تثير‭ ‬غضب‭ ‬ورعب‭ ‬مؤيديهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرها،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ارتفاع‭ ‬التضخم‭ ‬والهجرة‭.‬

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