السجن لخمسة ناشطين سكبوا صبغة في نافورة قصر باكنغهام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأُدين‭ ‬لويس‭ ‬ماكيكني‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬وكريستوفر‭ ‬بينيت‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬ورايلي‭ ‬إنغز‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬وكلير‭ ‬سميث‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬وراشيل‭ ‬ستيل‭ (‬48‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬بتهمة‭ ‬إلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬تخطت‭ ‬قيمتها‭ ‬7000‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬9135‭ ‬دولارا‭) ‬بالنصب‭ ‬التذكاري‭ ‬للملكة‭ ‬فيكتوريا‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2021‭.‬

وسعى‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬أنيمال‭ ‬ريبيليين‮»‬‭ ‬ Animal ‭ ‬ Rebellion ،‭ ‬التي‭ ‬أعيدت‭ ‬تسميتها‭ ‬لاحقا‭ ‬‮«‬أنيمال‭ ‬رايزينغ‮»‬‭ ‬ Animal ‭ ‬ Rising ،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تكوين‭ ‬انطباع‭ ‬بوجود‭ ‬حمام‭ ‬دم‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سكب‭ ‬صبغة‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬وتلطيخ‭ ‬الجدران‭ ‬الرخامية‭ ‬لهذه‭ ‬النافورة‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالأحمر‭. ‬واستغرق‭ ‬تنظيف‭ ‬هذا‭ ‬المعلم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬يومين‭.‬

وحُكم‭ ‬بالسجن‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‭ ‬مدة‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬على‭ ‬كريستوفر‭ ‬بينيت،‭ ‬المحتجز‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬لارتكابه‭ ‬جريمة‭ ‬سابقة،‭ ‬وبالسجن‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬الأربعة‭ ‬الآخرين،‭ ‬مع‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬لثلاثة‭ ‬منهم‭.‬

ودفع‭ ‬جميعهم‭ ‬ببراءتهم،‭ ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬محاميهم‭ ‬أثناء‭ ‬المحاكمة‭ ‬إن‭ ‬الناشطين‭ ‬كانوا‭ ‬صغارا‭ ‬وقت‭ ‬ارتكاب‭ ‬الوقائع،‭ ‬وإنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬متقدم‮»‬‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭.‬

وفي‭ ‬إعلان‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬بحقهم‭ ‬قال‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬ساذك‭ ‬كراون‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬مهتمين‭ ‬فقط‭ ‬بتعزيز‮»‬‭ ‬قضيتهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬لـ«عواقب‮»‬‭ ‬أفعالهم،‭ ‬وأنهم‭ ‬أظهروا‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العجرفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أحقية‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬أقدموا‭ ‬عليها‭.‬

وتنادي‭ ‬منظمة‭ ‬ Animal ‭ ‬ Rising ‭ ‬بالانتقال‭ ‬نحو‭ ‬اعتماد‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬نباتي،‭ ‬وتؤكد‭ ‬الترويج‭ ‬لأفكارها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬عصيان‭ ‬مدني‭ ‬غير‭ ‬عنيفة‭.‬

وفي‭ ‬بيان،‭ ‬أشارت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭ ‬أورلا‭ ‬كوغلان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬النافورة‭ ‬الواقعة‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬السجل‭ ‬البيئي‭ ‬السيئ‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حظر‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬ممتلكاتها‭.‬

وهي‭ ‬تدعو‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬المدافع‭ ‬المتحمس‭ ‬عن‭ ‬البيئة،‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بذلك‭.‬

وصدرت‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬ناشطين‭ ‬بيئيين‭ ‬آخرين،‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬جاست‭ ‬ستوب‭ ‬أويل‮»‬‭ ‬ Just ‭ ‬ Stop ‭ ‬ Oil ،‭ ‬أحكام‭ ‬بالسجن‭ ‬بسبب‭ ‬تحركات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بينها‭ ‬إغلاق‭ ‬طرق‭ ‬أو‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬احتجاجية‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬‮«‬ناشونال‭ ‬غاليري‮»‬‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬