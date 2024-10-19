بمشاركة واسعة من مختلف السفارات الأوروبية ((الاتحاد الأوروبي)) ينظم احتفالية اليوم الأوروبي للغات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭- ‬محمود‭ ‬بابا

نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬الليلة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للغات‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬احتفاءً‭ ‬بالتنوع‭ ‬اللغوي‭ ‬وتبادل‭ ‬الثقافات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والمعروفة‭ ‬بـ«اليوم‭ ‬الأوروبي‭ ‬للغات‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬بفندق‭ ‬الموفنبيك‭. ‬

وقد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الاحتفالية‭ ‬الثقافية‭ ‬مندوبية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وسفارات‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭ ‬قبرص‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬واليونان‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وليتوانيا‭ ‬وبولندا‭ ‬والبرتغال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬ومركز‭ ‬العالم‭ ‬الإسباني‭ ‬والعربي‭.‬

وعبرت‭ ‬سيني‭ ‬مارتير،‭ ‬رئيس‭ ‬التحالف‭ ‬الفرنسي‭ ‬ومنسقة‭ ‬الفعالية،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بوجودها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأوروبي‭ ‬للغات،‭ ‬حيث‭ ‬شهدوا‭ ‬زيادة‭ ‬مضاعفة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركين‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭. ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬تطلعاتها‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬مع‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭.‬

وقال‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كليمنس‭ ‬هاتش‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السفارات‭ ‬الأوروبية‭ ‬والمجالس‭ ‬الفخرية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬الثقافة‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬يتحدثون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللغات،‭ ‬ورغم‭ ‬اختلاف‭ ‬هذه‭ ‬اللغات،‭ ‬فإنهم‭ ‬يتعايشون‭ ‬بسلام‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يعتز‭ ‬بلغته‭ ‬الأم،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أيضًا‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬الثقافية‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬لجذب‭ ‬اهتمام‭ ‬الناس‭ ‬لتعلم‭ ‬اللغات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الفهم‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬المختلفة‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بتنوع‭ ‬الثقافات‭ ‬واللغات‭ ‬يثري‭ ‬مجتمعاتنا‭. ‬ويعكس‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬اللغات‭ ‬كوسيلة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬والتراث‭ ‬الثقافي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬للتعايش‭ ‬الثقافي،‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الجنسيات‭ ‬واللغات‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬اللغات‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جسر‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬المختلفة‭.‬

تضمّن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بـ«اليوم‭ ‬الأوروبي‭ ‬للغات‮»‬‭ ‬جلسات‭ ‬تفاعلية‭ ‬لتعلّم‭ ‬اللغات،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬للحضور‭ ‬لمحة‭ ‬عن‭ ‬لغات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬المتنوعة‭. ‬كما‭ ‬تخلّل‭ ‬الحفل‭ ‬فقرات‭ ‬موسيقية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬مختلفة‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬الأوروبي‭ ‬للغات‮»‬‭ ‬هو‭ ‬حدث‭ ‬يُحتفل‭ ‬به‭ ‬سنويًا‭ ‬ويُنظَّم‭ ‬بالاشتراك‭ ‬بين‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬ومجلس‭ ‬أوروبا،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬اللغوي‭ ‬والتراث‭ ‬الثقافي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬الثقافات،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬على‭ ‬تعلّم‭ ‬اللغات‭. ‬كما‭ ‬يُعد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تذكيرًا‭ ‬بغنى‭ ‬المشهد‭ ‬اللغوي‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬تُستخدم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬لغة‭. ‬

ويُبرز‭ ‬الحدث‭ ‬كذلك‭ ‬أهمية‭ ‬تعلّم‭ ‬اللغات‭ ‬للنمو‭ ‬الشخصي،‭ ‬وتطوير‭ ‬المسيرة‭ ‬المهنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬التنوع‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬