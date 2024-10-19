مهرجان البحرين السينمائي يعلن شـعـار دورتـه الـرابـعـة احـتـفـاء بـالـمـرأة فـي صـنـاعـة السـيـنـمـا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي شعار الدورة الرابعة للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2024 في مجمع مراسي جاليريا. وتحمل الدورة شعار «الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها»، ولتسليط الضوء على دور المرأة في صناعة السينما، وذلك من خلال استعراض تجارب نسائية بارزة أحدثت فارقاً في صورة المرأة في السينما العربية، إلى جانب إبراز إسهاماتها في مختلف مجالات الصناعة السينمائية.
وستشهد هذه الدورة إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى دعم صانعات الأفلام البحرينيات والعربيات، لتطوير صناعة أفلام أكثر شمولية، وتأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين. كما تسعى المبادرات إلى زيادة تمكين المرأة في السينما بشكل مستدام من خلال خلق بيئة تتيح للمرأة التعبير عن رؤاها وإبداعها في مجالات الإنتاج، والإخراج، والتصوير وغيرها.
وفي هذا السياق، أكدت إدارة المهرجان أهمية تمكين المرأة البحرينية في إعادة بناء المشهد السينمائي البحريني، في ظل تنامي دور المرأة في صناعة السينما في العالم العربي، وارتفاع أعداد المخرجات الشابات اللواتي يتألقن في هذه الصناعة. كما أشادت بالدور البارز للمرأة البحرينية شريكةٌ أساسيةٌ في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبرعاية ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعميق مشاركتها وعطائها، وبحرصٍ منقطع النظير من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تطوير وتبني المبادرات الداعمة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية، وتعظيم إسهاماتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والسياسية والثقافية والفنية، وتعزيز دورها المؤثر كشريكٍ فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المعظم.
وكانت إدارة مهرجان البحرين السينمائي قد أعلنت في وقتٍ سابق أن الدورة الرابعة من المهرجان ستقام بحلة مغايرة، وبمشاركة من نجوم الفن الخليجي والعربي وستشهد إطلاق برامج ومبادرات سينمائية مختلفة، بهدف إثراء التجربة السينمائية في مملكة البحرين، ودعم الحراك الفني الشبابي في المنطقة.
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