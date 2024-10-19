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مهرجان البحرين السينمائي يعلن شـعـار دورتـه الـرابـعـة احـتـفـاء بـالـمـرأة فـي صـنـاعـة السـيـنـمـا

10/19/2024 5:05:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬شعار‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬للمهرجان،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭. ‬وتحمل‭ ‬الدورة‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاحتفاء‭ ‬بفن‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬ولتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬تجارب‭ ‬نسائية‭ ‬بارزة‭ ‬أحدثت‭ ‬فارقاً‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬العربية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إبراز‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الصناعة‭ ‬السينمائية‭. ‬

وستشهد‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬صانعات‭ ‬الأفلام‭ ‬البحرينيات‭ ‬والعربيات،‭ ‬لتطوير‭ ‬صناعة‭ ‬أفلام‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬لمبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭. ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬المبادرات‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تتيح‭ ‬للمرأة‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬رؤاها‭ ‬وإبداعها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإنتاج،‭ ‬والإخراج،‭ ‬والتصوير‭ ‬وغيرها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكدت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬أهمية‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬المشهد‭ ‬السينمائي‭ ‬البحريني،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تنامي‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬وارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬المخرجات‭ ‬الشابات‭ ‬اللواتي‭ ‬يتألقن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭. ‬كما‭ ‬أشادت‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬شريكةٌ‭ ‬أساسيةٌ‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وبرعاية‭ ‬ومتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتعميق‭ ‬مشاركتها‭ ‬وعطائها،‭ ‬وبحرصٍ‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لاستدامة‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتعظيم‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والمهنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والثقافية‭ ‬والفنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬المؤثر‭ ‬كشريكٍ‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬ستقام‭ ‬بحلة‭ ‬مغايرة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفن‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬وستشهد‭ ‬إطلاق‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬سينمائية‭ ‬مختلفة،‭ ‬بهدف‭ ‬إثراء‭ ‬التجربة‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودعم‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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