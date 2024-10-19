دفع بصدور حكم جنائي بحقه في الواقعة نفسها..((التمييز)) تنقض حكما بحبس متهم بسب شيك من دون رصيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ودفع‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غنيم‭ ‬وكيل‭ ‬المتهم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬بعدم‭ ‬جواز‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬لسبق‭ ‬الفصل‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وأن‭ ‬حكم‭ ‬الإدانة‭ ‬لم‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬الحكم‭ ‬السابق‭ ‬وصلته‭ ‬بالواقعة‭ ‬لكون‭ ‬الشيك‭ ‬محل‭ ‬الدعوى‭ ‬كان‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬شيكات‭ ‬حررت‭ ‬عن‭ ‬معاملة‭ ‬واحدة‭ ‬وفي‭ ‬تاريخ‭ ‬واحد‭ ‬وصدر‭ ‬فيها‭ ‬حكم‭ ‬بات‭.‬

وأشارت‭ ‬التمييز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬المتهم‭ ‬عدة‭ ‬شيكات‭ ‬كلها‭ ‬أو‭ ‬بعضها‭ ‬بغير‭ ‬رصيد‭ ‬لصالح‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬عن‭ ‬معاملة‭ ‬واحدة‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬يحمله‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬بها‭ ‬يكون‭ ‬نشاطا‭ ‬إجراميا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬وتنقضي‭ ‬معه‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬يقضي‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬بصدور‭ ‬حكم‭ ‬باتّ‭ ‬واحد‭ ‬بالإدانة‭ ‬أو‭ ‬البراءة‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬أي‭ ‬شيك‭ ‬منها‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إعادة‭ ‬نظرها‭ ‬إلا‭ ‬بالطعن‭ ‬بالطرق‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬لم‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬الجنحة‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬بها‭ ‬الحكم‭ ‬الجنائي‭ ‬الباتّ‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬المتهم‭ ‬بسبق‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬بحق‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬قبول‭ ‬الطعن‭ ‬شكلا‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬بنقض‭ ‬حكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬وإعادة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬أصدرته‭ ‬لتحكم‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬