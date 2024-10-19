بلدية المنطقة الشمالية تنفذ حملات لإزالة السيارات المهجورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قامت بلدية المنطقة الشمالية بحملات واسعة، لإزالة السيارات المهجورة «السكراب» في المحافظة الشمالية، حيث قامت بإزالة 161 سيارة مهجورة في منطقة سلماباد الصناعية والهملة الصناعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها بحسب قانون رقم (10) لعام 2019 بشأن النظافة العامة.
وأشارت بلدية المنطقة الشمالية إلى أن عملية ترك السيارات المهجورة في الطرق تسبب أضراراً بيئية كثيرة، كما يتسبب ذلك في إرباك عملية الحركة المرورية، وتشويه المنظر العام.
وأكدت البلدية، استمرار الحملات التفتيشية والتوعوية، داعيةً ملاك السيارات الى ضرورة عدم إهمال سياراتهم التي توجد بالمناطق السكنية والورش الصناعية والمناطق المتفرقة، لمواجهة ظاهرة السيارات المهجورة، وشددت على ضرورة تعاون الجميع مع عمليات إزالة السيارات المهجورة، للحد من هذه الظاهرة في كافة المناطق.
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