Sunday, 20 October 2024 06:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية المنطقة الشمالية تنفذ حملات لإزالة السيارات المهجورة

10/19/2024 5:05:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قامت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬بحملات‭ ‬واسعة،‭ ‬لإزالة‭ ‬السيارات‭ ‬المهجورة‭ ‬‮«‬السكراب‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بإزالة‭ ‬161‭ ‬سيارة‭ ‬مهجورة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سلماباد‭ ‬الصناعية‭ ‬والهملة‭ ‬الصناعية،‭ ‬واتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيالها‭ ‬بحسب‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لعام‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭.‬

وأشارت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬ترك‭ ‬السيارات‭ ‬المهجورة‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬تسبب‭ ‬أضراراً‭ ‬بيئية‭ ‬كثيرة،‭ ‬كما‭ ‬يتسبب‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إرباك‭ ‬عملية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬وتشويه‭ ‬المنظر‭ ‬العام‭.‬

وأكدت‭ ‬البلدية،‭ ‬استمرار‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬والتوعوية،‭ ‬داعيةً‭ ‬ملاك‭ ‬السيارات‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬إهمال‭ ‬سياراتهم‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬بالمناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والورش‭ ‬الصناعية‭ ‬والمناطق‭ ‬المتفرقة،‭ ‬لمواجهة‭ ‬ظاهرة‭ ‬السيارات‭ ‬المهجورة،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تعاون‭ ‬الجميع‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬إزالة‭ ‬السيارات‭ ‬المهجورة،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭.‬

MENAFN19102024000055011008ID1108797985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث