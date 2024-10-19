بلدية المنطقة الشمالية تنفذ حملات لإزالة السيارات المهجورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬ترك‭ ‬السيارات‭ ‬المهجورة‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬تسبب‭ ‬أضراراً‭ ‬بيئية‭ ‬كثيرة،‭ ‬كما‭ ‬يتسبب‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إرباك‭ ‬عملية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬وتشويه‭ ‬المنظر‭ ‬العام‭.‬

وأكدت‭ ‬البلدية،‭ ‬استمرار‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬والتوعوية،‭ ‬داعيةً‭ ‬ملاك‭ ‬السيارات‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬إهمال‭ ‬سياراتهم‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬بالمناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والورش‭ ‬الصناعية‭ ‬والمناطق‭ ‬المتفرقة،‭ ‬لمواجهة‭ ‬ظاهرة‭ ‬السيارات‭ ‬المهجورة،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تعاون‭ ‬الجميع‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬إزالة‭ ‬السيارات‭ ‬المهجورة،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭.‬