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((تسوي خير تلقى شر)).. شاب يوصل جاره بدراجته النارية فيتورط في جريمة سرقة

10/19/2024 5:05:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‮«‬تسوي‭ ‬خير‭ ‬تلقى‭ ‬شر‮»‬‭ ‬تطبيقا‭ ‬لهذا‭ ‬المثل‭ ‬وجد‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬نفسه‭ ‬متهما‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬سرقة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬مستقلا‭ ‬دراجته‭ ‬النارية‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬أحد‭ ‬الجيران‭ ‬إيصاله‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬الشارع‭ ‬وأثناء‭ ‬ما‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬الأخير‭ ‬التوقف‭ ‬لحظات‭ ‬وقام‭ ‬برفع‭ ‬بعض‭ ‬قطع‭ ‬الألومنيوم‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭ ‬حتى‭ ‬حضر‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬وقام‭ ‬بتصويره‭ ‬وهو‭ ‬يسرق‭ ‬الألومنيوم‭ ‬رفقة‭ ‬قائد‭ ‬الدراجة‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬به‭ ‬الحال‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬السرقة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمت‭ ‬ببراءته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تشككت‭ ‬في‭ ‬علمه‭ ‬بالواقعة‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬إن‭ ‬موكله،‭ ‬أسندت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬أنه‭ ‬شرع‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬السرقة‭ ‬وقد‭ ‬خاب‭ ‬آثر‭ ‬الجريمة‭ ‬لسبب‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لإرادتهما‭ ‬فيه‭ ‬وهو‭ ‬اكتشافهما‭ ‬قبل‭ ‬إتمام‭ ‬الجريمة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬يمتلك‭ ‬دراجة‭ ‬نارية،‭ ‬وشاهده‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬حال‭ ‬قدومه‭ ‬بالدراجة‭ ‬النارية‭ ‬فطلب‭ ‬منه‭ ‬توصيله‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬الأماكن‭ ‬فقام‭ ‬موكله‭ ‬بنقله‭ ‬على‭ ‬الدراجة‭ ‬وأنزله‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬الطريق‭ ‬وتلاحظ‭ ‬لموكله‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بجمع‭ ‬بعض‭ ‬قطع‭ ‬الألومنيوم‭ ‬الملقاة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭ ‬والمتسخة،‭ ‬وبعدها‭ ‬بلحظات‭ ‬فوجئ‭ ‬بقدوم‭ ‬شخص‭ ‬يصورهما‭ ‬واكتشف‭ ‬أنه‭ ‬تورط‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬سرقة‭.‬

حيث‭ ‬دفع‭ ‬الكوهجي‭ ‬بانتفاء‭ ‬أركان‭ ‬الجريمة‭ ‬كون‭ ‬التحريات‭ ‬لم‭ ‬تتوصل‭ ‬إلى‭ ‬أية‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬ارتكاب‭ ‬موكله‭ ‬الواقعة،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬ثمة‭ ‬بصمات‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬الألومنيوم‭ ‬لموكله‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬قرر‭ ‬أنه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بمحاولة‭ ‬أخذ‭ ‬قطع‭ ‬الألومنيوم،‭ ‬كما‭ ‬دفع‭ ‬بعدم‭ ‬معقولية‭ ‬الواقعة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المتهم‭ ‬تمسك‭ ‬في‭ ‬أقواله‭ ‬إن‭ ‬دوره‭ ‬فقط‭ ‬كان‭ ‬إيصال‭ ‬جاره‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يعلم‭ ‬بالواقعة‭ ‬وأنه‭ ‬يعمل‭ ‬مخلص‭ ‬معاملات‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لتسلم‭ ‬ابنه‭ ‬من‭ ‬الحضانة،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬أقر‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬فقط‭ ‬إيصاله‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بالواقعة‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬أبصر‭ ‬قطع‭ ‬الألومنيوم‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭ ‬فقرر‭ ‬أخذها‭ ‬كونه‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬السكراب‭.‬

حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬أحاطها‭ ‬الشك‭ ‬والريب‭ ‬ولم‭ ‬تطمئن‭ ‬المحكمة‭ ‬لإدانة‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬دوره‭ ‬كان‭ ‬فقط‭ ‬إيصال‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شاهده‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬مساعدته‭ ‬وإيصاله‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬الطريق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬عدم‭ ‬علاقة‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بالواقعة‭ ‬أو‭ ‬اتفاقه‭ ‬على‭ ‬ارتكابه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بالقضاء‭ ‬ببراءته،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بحبس‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬وبراءة‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭.‬

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