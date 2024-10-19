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((هواوي)) تطلق حلولا رئيسية لخمسة قطاعاتاستعراض نماذج ((بانجو)) للذكاء الاصطناعي

10/19/2024 5:05:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسريع إنتاج البشر الافتراضيين بدقة مزامنة شفاه تفوق 95%

أكدت‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذكي‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬سحابتها‭ ‬المبتكرة‭ ‬المجهزة‭ ‬لتبني‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتلبية‭ ‬المتطلبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بقطاعات‭ ‬متعددة،‭ ‬وعرضت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬كخدمة‮»‬،‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬وسحابية‭ ‬متكاملة‭ ‬مدعومة‭ ‬بقدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬كخدمة،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬كخدمة،‭ ‬والخبرة‭ ‬كخدمة‭.‬

وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬القطاعية‭ ‬والنظم‭ ‬الإيكولوجية‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كل‭ ‬قطاع،‭ ‬ركزت‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬حلول‭ ‬رئيسية‭ ‬لخمسة‭ ‬قطاعات،‭ ‬هي‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقمية،‭ ‬والإعلام‭ ‬والترفيه،‭ ‬والويب‭ ‬3،‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتجزئة،‭ ‬وشركات‭ ‬الاتصالات‭.‬

وقال‭ ‬آلان‭ ‬تشي‭ ‬رئيس‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭: ‬‮«‬تحرص‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬العالمي‭ ‬للعملاء‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدماتها‭ ‬السحابية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات،‭ ‬والبيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬وحوكمة‭ ‬البيانات،‭ ‬وتطوير‭ ‬البرمجيات،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ونحن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والكهرباء،‭ ‬والتمويل،‭ ‬والإعلام،‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتجزئة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ابتكار‭ ‬حلول‭ ‬تدعم‭ ‬تحولها‭ ‬الرقمي‭ ‬الذكي‭. ‬كما‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬القطاعات‭ ‬المحلية‭ ‬بالشركات‭ ‬العالمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والممارسات‭ ‬الناجحة‭ ‬مع‭ ‬النظراء‮»‬‭.‬

في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات،‭ ‬تساعد‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬على‭ ‬ترحيل‭ ‬تطبيقاتها‭ ‬إلى‭ ‬السحابة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءتها‭ ‬ويوفر‭ ‬عمليات‭ ‬خفيفة‭ ‬الأصول،‭ ‬ويدعم‭ ‬تسريع‭ ‬عمليات‭ ‬الابتكار‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬جديدة‭ ‬باستخدام‭ ‬نماذج‭ ‬جديدة‭ ‬مخصصة‭ ‬للشركات،‭ ‬ما‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أكثر‭ ‬ديناميكية‭ ‬لعملائها‭. ‬وتوفر‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬للحكومات‭ ‬الرقمية‭ ‬الاستشارات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬اللازمة‭ ‬لبناء‭ ‬سحابات‭ ‬حكومية‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية،‭ ‬لمنحها‭ ‬كفاءة‭ ‬أكبر‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مدن‭ ‬المستقبل‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بالذكاء‭ ‬والأمان‭.‬

وفي‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬والترفيه،‭ ‬تساعد‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬إنتاج‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الترقية‭ ‬إلى‭ ‬بنية‭ ‬سحابية‭ ‬تتكيف‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الأعمال‭ ‬المستقبلية‭. ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬كذلك‭ ‬استخدام‭ ‬حل‭ ‬هواوي‭ ‬الشامل‭ ‬لمزودي‭ ‬خدمات‭ ‬المحتوى‭ ‬المرئي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمعالجة‭ ‬المحتوى‭ ‬وتوزيعه‭ ‬بسرعة،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬زمن‭ ‬انتقال‭ ‬منخفض‭ ‬وتجربة‭ ‬مشاهدة‭ ‬سلسة‭.‬

ويعمل‭ ‬مسار‭ ‬إنتاج‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي MetaStudio ‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬إنتاجية‭ ‬البشر‭ ‬الافتراضيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤهم‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬بدقة‭ ‬مزامنة‭ ‬شفاه‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬95 % ‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬لغة‭. ‬ويلبي‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬حالات‭ ‬استخدام‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬التسويق،‭ ‬والبث،‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتجزئة،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والتعليم،‭ ‬والتدريب،‭ ‬والسياحة‭. ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬الويب‭ ‬3،‭ ‬تسرع‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬توجه‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬نحو‭ ‬إنشاء‭ ‬مجتمع‭ ‬‮«‬غير‭ ‬نقدي‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬سحابية‭ ‬مالية‭ ‬عالية‭ ‬الأداء‭ ‬تتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬والموثوقية‭ ‬وتمتثل‭ ‬للقوانين‭. ‬كذلك‭ ‬تدعم‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬قطاع‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتجزئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلولها‭ ‬السحابية‭ ‬الأصلية،‭ ‬والبيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬والوسائط‭ ‬لتعزيز‭ ‬أدائهم‭ ‬خلال‭ ‬مواسم‭ ‬الذروة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬محسنة‭ ‬ونماذج‭ ‬مبتكرة‭ ‬تدفعهم‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭.‬

وكشفت‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬في‭ ‬جيتكس‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬نماذج‭ ‬ Pangu ‭ ‬5.0‭ ‬المتطورة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬إمكانات‭ ‬متقدمة‭ ‬خاصة‭ ‬بمهام‭ ‬محددة‭. ‬وتتكون‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬نماذج‭ ‬مدربة‭ ‬مسبقاً‭ ‬ومصممة‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬بنية‭ ‬منفصلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬طبقات‭ (‬5+ N ‭+‬ X ‭) ‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خمسة‭ ‬نماذج‭ ‬أساسية،‭ ‬ونماذج‭ ‬متعددة‭ ‬خاصة‭ ‬بالقطاعات،‭ ‬ونماذج‭ ‬خاصة‭ ‬بالسيناريوهات‭. ‬ويمكن‭ ‬تكييفها‭ ‬بسرعة‭ ‬لتلائم‭ ‬المهام‭ ‬النهائية‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭.‬

وفي‭ ‬قطاع‭ ‬تطوير‭ ‬البرمجيات،‭ ‬توفر‭ ‬منصة‭ ‬ CodeArts ‭ ‬من‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬منظومة‭ ‬التطوير‭ ‬ DevSecOps ‭ ‬للسحابة‭ ‬الأصلية،‭ ‬سلسلة‭ ‬أدوات‭ ‬متكاملة‭ ‬العمليات،‭ ‬وسلسلة‭ ‬توريد‭ ‬برمجيات‭ ‬آمنة‭ ‬بالكامل،‭ ‬وذكاءً‭ ‬متقدماً‭ ‬لعملية‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭. ‬وبالاستفادة‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬تسمح‭ ‬ Pangu ‭ ‬ Doer ‭ ‬في‭ ‬ CodeArts ‭ ‬للمطورين‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭. ‬وتمتلك‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭
 GaussDB ‭ ‬من‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬مزايا‭ ‬استثنائية‭ ‬كالتوافر،‭ ‬والأداء،‭ ‬وقابلية‭ ‬التوسع،‭ ‬والأمان،‭ ‬والذكاء،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬إمكانية‭ ‬توفير‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬مؤسسية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬التمويل‭ ‬والاتصالات‭ ‬والحكومة‭.‬

واستضافت‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬من‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024،‭ ‬قمة‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬الإمارات‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كونراد‭ ‬دبي‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬قفزة‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬مع‭ ‬سحابة‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬وشهد‭ ‬الحدث‭ ‬إطلاق‭ ‬منتجات‭ ‬وحلول‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬خطط‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭. ‬كما‭ ‬ستُعقد‭ ‬قمة‭ ‬هواوي‭ ‬كلاود‭ ‬للشركاء‭ ‬والنظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬للتعمق‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمبيعات‭ ‬ومنتجات‭ ‬وعمليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬التسويق‭ ‬لدى‭ ‬الشركاء‭ ‬والنظام‭ ‬الإيكولوجي‭.

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