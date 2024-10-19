أسهم الرقائق العالمية تخسر 420 مليار دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ASMLHolding

بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬لمؤشر‭ ‬شركات‭ ‬صناعة‭ ‬الرقائق‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬الأسهم‭ ‬الآسيوية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬420‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬حيث‭ ‬أدت‭ ‬توقعات‭ ‬شركة‭ ‬ ASML ‭ ‬الهولندية‭ ‬الضعيفة‭ ‬إلى‭ ‬فتور‭ ‬الانتعاش‭ ‬القوي‭ ‬للأسهم‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬موجة‭ ‬البيع‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الشركات‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬انحسار‭ ‬القلق‭ ‬الذي‭ ‬تسببت‭ ‬فيه‭ ‬مشكلات‭ ‬الإنتاج‭ ‬بأحدث‭ ‬منتجات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬إنفيديا‮»‬‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬سهم‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرقائق‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬