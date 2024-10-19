أسهم الرقائق العالمية تخسر 420 مليار دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يواجه مستثمرو أسهم الرقائق اختباراً جديداً لمعنوياتهم بعد أن تسبب ضعف توقعات الشركة الرئيسية الموردة للمعدات «إيه إس إم إل هولدينج»
(
ASML
Holding ) في انهيارٍ عالميٍ بالقطاع.
بلغ مجموع الخسائر في القيمة السوقية لمؤشر شركات صناعة الرقائق المتداولة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى أكبر الأسهم الآسيوية أكثر من 420 مليار دولار، حيث أدت توقعات شركة ASML الهولندية الضعيفة إلى فتور الانتعاش القوي للأسهم الذي ظهر في أعقاب موجة البيع التي شهدتها الشركات خلال الصيف.
كما أن انحسار القلق الذي تسببت فيه مشكلات الإنتاج بأحدث منتجات الذكاء الاصطناعي لدى «إنفيديا» ساعد في دفع سهم الشركة الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية إلى مستوى قياسي جديد في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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