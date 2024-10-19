جوجل تبرم صفقة لبناء مفاعلات نووية لمراكز بياناتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة جوجل، و
Kairos
Power ، إبرام صفقة جديدة، تحصل بموجبها الشركة التكنولوجية العملاقة على مفاعلات نووية معيارية صغيرة بسعة إجمالية 500 ميجاوات.
الصفقة من شأنها مساعدة Kairos Power ، وهي شركة ناشئة عمرها سبع سنوات، على تشغيل أول مفاعل تجاري لها بحلول عام 2030، ومفاعلات إضافية بحلول عام 2035.
وقال مايكل تيريل، المدير الأول للطاقة والمناخ في جوجل، إن الاتفاقية كانت «علامة بارزة في رحلتنا للطاقة النظيفة التي استمرت 15 عاماً»، مضيفاً: «نشعر أن الطاقة النووية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مساعدتنا على تلبية طلبنا بشكل نظيف، وعلى مدار الساعة».
وعندما سُئل عما إذا كانت المفاعلات ستغذي الشبكة، أو ستتصل مباشرة بمراكز البيانات، قال تيريل إن جوجل تدرس جميع الخيارات، فيما رفضت الشركتان التعليق على قيمة الاتفاق، أو ما إذا كانت جوجل ستمول بناء المفاعلات النووية الصغيرة مقدماً، أو ستدفع ببساطة مقابل الطاقة بمجرد توافرها.
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