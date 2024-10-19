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جوجل تبرم صفقة لبناء مفاعلات نووية لمراكز بياناتها

10/19/2024 5:05:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬جوجل،‭ ‬و Kairos ‭ ‬ Power ،‭ ‬إبرام‭ ‬صفقة‭ ‬جديدة،‭ ‬تحصل‭ ‬بموجبها‭ ‬الشركة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬العملاقة‭ ‬على‭ ‬مفاعلات‭ ‬نووية‭ ‬معيارية‭ ‬صغيرة‭ ‬بسعة‭ ‬إجمالية‭ ‬500‭ ‬ميجاوات‭.‬

الصفقة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مساعدة Kairos ‭ ‬ Power ‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬عمرها‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬أول‭ ‬مفاعل‭ ‬تجاري‭ ‬لها‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬ومفاعلات‭ ‬إضافية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وقال‭ ‬مايكل‭ ‬تيريل،‭ ‬المدير‭ ‬الأول‭ ‬للطاقة‭ ‬والمناخ‭ ‬في‭ ‬جوجل،‭ ‬إن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬15‭ ‬عاماً‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬أن‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬مساعدتنا‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬طلبنا‭ ‬بشكل‭ ‬نظيف،‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المفاعلات‭ ‬ستغذي‭ ‬الشبكة،‭ ‬أو‭ ‬ستتصل‭ ‬مباشرة‭ ‬بمراكز‭ ‬البيانات،‭ ‬قال‭ ‬تيريل‭ ‬إن‭ ‬جوجل‭ ‬تدرس‭ ‬جميع‭ ‬الخيارات،‭ ‬فيما‭ ‬رفضت‭ ‬الشركتان‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬الاتفاق،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬جوجل‭ ‬ستمول‭ ‬بناء‭ ‬المفاعلات‭ ‬النووية‭ ‬الصغيرة‭ ‬مقدماً،‭ ‬أو‭ ‬ستدفع‭ ‬ببساطة‭ ‬مقابل‭ ‬الطاقة‭ ‬بمجرد‭ ‬توافرها‭.‬

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