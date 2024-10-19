دوري (روشن) السعودي: الاتحاد يستعيد وصافة الدوري بالفوز على القادسية (3 - 1)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 19 - 10 (كونا) -- فاز فريق الاتحاد اليوم السبت على ضيفه القادسية (3 - 1) وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح لاعب
الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما أهداف اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة بهدف أول سجله لفريقه في الدقيقة السابعة.
وأدرك لاعب القادسية الغابوني أوباميانغ هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 20.
وفي شوط المباراة الثاني تمكن الفرنسي موسى ديابي من تسجيل هدف التقدم لفريقه الاتحاد في الدقيقة 67 فيما اضاف الألباني ماريو ميتاي الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 81.
وبهذه النتيجة يصل الاتحاد الى المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة في حين يحل القادسية سابعا برصيد عشر نقاط في سلم الترتيب.
وفي مباريات اخرى من نفس الجولة تعادل الرائد مع ضيفه الوحدة بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب (الرائد) ببريدة كما تعادل ضمك مع ضيفه التعاون بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب (ضمك) بخميس مشيط. (النهاية)
ف ن / م م ج
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