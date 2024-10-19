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الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (سيلتا) بهدفين لهدف

10/19/2024 2:28:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 10 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على مضيفه (سيلتا دي فيغو) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الفرنسي كيليان مبابي هدف التقدم للريال في الدقيقة 20 فيما أضاف زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (بالايدوس).
وعلى الجانب الثاني سجل السويدي فيليوت سفيدبيرغ الهدف الوحيد ل (سيلتا) في الدقيقة 51 لتنتهي المباراة بفوز الريال بالنقاط الثلاث.
وبذلك رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 24 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (سيلتا) عند 13 نقطة في المركز 10 بالترتيب.
وفي إطار الجولة نفسها يلعب (أتلتيكو مدريد) الثالث في الترتيب ضد (ليغانيس) صاحب المركز 17 ويزور المتصدر (برشلونة) منافسه (إشبيلية) في المركز 12 غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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