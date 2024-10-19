الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (سيلتا) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 19 - 10 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على مضيفه (سيلتا دي فيغو) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار الجولة 10 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وسجل الفرنسي كيليان مبابي هدف التقدم للريال في الدقيقة 20 فيما أضاف زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (بالايدوس).
وعلى الجانب الثاني سجل السويدي فيليوت سفيدبيرغ الهدف الوحيد ل (سيلتا) في الدقيقة 51 لتنتهي المباراة بفوز الريال بالنقاط الثلاث.
وبذلك رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 24 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (سيلتا) عند 13 نقطة في المركز 10 بالترتيب.
وفي إطار الجولة نفسها يلعب (أتلتيكو مدريد) الثالث في الترتيب ضد (ليغانيس) صاحب المركز 17 ويزور المتصدر (برشلونة) منافسه (إشبيلية) في المركز 12 غدا الأحد. (النهاية)
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