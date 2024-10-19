مصادر حكومية: رفع سعر الوقود يوفر 27.2 مليار جنيه للخزانة

MENAFN - Al-Borsa News) قدرت مصادر حكومية أن رفع أسعار المواد البترولية الأسبوع الماضى يحقق وفرًا 27.2 مليار جنيه للخزانة العامة العام المالى الحالى.

وكشفت المصادر لـ”البورصة”، أن فاتورة دعم المواد البترولية بلغت 42.3 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الحالى بتوفير نحو 9.2 مليار جنيه نتيجة تحريك الأسعار الذى جرى فى يوليو الماضى.

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وقالت المصادر إن فاتورة دعم المواد البترولية بداية من منتصف أكتوبر حتى يونيو المقبل ستصل إلى 80 مليار جنيه منها 69 مليار جنيه دعم سولار عن إجمالى الفترة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة سوف ترفع أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية العام المقبل 2025.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى:“الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة بسبب زيادة أسعار المنتجات البترولية، ما يجعلنا مضطرين لزيادة أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يتم زيادة أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة، للمساعدة فى السيطرة على ارتفاع معدل التضخم.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، الجمعة زيادة أسعار بيع البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، للمرة الثالثة هذ العام.

وارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيها للتر، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه للتر.

وبلغ سعر لتر السولار 13.50 جنيه، ولتر الكيروسين 13.50 جنيه، فيما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 9500 جنيه، وسجل سعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب.

كما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وقالت اللجنة، فى بيان، إنه فى إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ تلك الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية.

وتستهدف الحكومة السيطرة على دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الحالى عند 154 مليار جنيه مقابل نحو 165 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.