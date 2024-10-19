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خامنئي: استشهاد السنوار لن يوقف“محور المقاومة” وحماس ستظل حية

10/19/2024 12:03:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN-
قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت إن استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن يوقف“محور المقاومة”، مضيفا أن حماس ستظل حية.

وأضاف خامنئي في بيان“خسارته مؤلمة بلا شك لمحور المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتوقف عن التقدم باستشهاد شخصيات بارزة... حماس حية وستبقى حية”.

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