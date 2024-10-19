خامنئي: استشهاد السنوار لن يوقف“محور المقاومة” وحماس ستظل حية

خامنئي: استشهاد السنوار لن يوقف“محور المقاومة” وحماس ستظل حية
التاريخ
10/19/2024 12:03:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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طهران/PNN-
قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت إن استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن يوقف“محور المقاومة”، مضيفا أن حماس ستظل حية.
وأضاف خامنئي في بيان“خسارته مؤلمة بلا شك لمحور المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتوقف عن التقدم باستشهاد شخصيات بارزة... حماس حية وستبقى حية”.
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