ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي إلى 11

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN-
ارتفع عدد شهداء قصف
الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فجر اليوم السبت، إلى 11 شهيدا.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مدخل مختبر مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض هو ومستشفيي "الاندونيسي، والعودة"، لحصار مشدد منذ 15 يوما، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، باستشهاد مواطنين في قصف الاحتلال خربة العدس شمال
شرق رفح.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 مواطن، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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