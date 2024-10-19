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ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي إلى 11

10/19/2024 12:03:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فجر اليوم السبت، إلى 11 شهيدا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مدخل مختبر مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض هو ومستشفيي "الاندونيسي، والعودة"، لحصار مشدد منذ 15 يوما، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، باستشهاد مواطنين في قصف الاحتلال خربة العدس شمال
شرق رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 مواطن، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

MENAFN19102024000205011050ID1108796875

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