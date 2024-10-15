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ضم البنت إلى أبيها يشد عودها ويقوم إدراكها..((الشرعية)) تلبي رغبة فتاة اختارت الانضمام إلى حضانة أبيها

10/15/2024 8:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الشرعية‭ ‬بأحقية‭ ‬أب‭ ‬عربي‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬ضم‭ ‬ابنته‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الـ18‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬حضانته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اختارت‭ ‬الابنة‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬والدها،‭ ‬حيث‭ ‬ألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكم‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬الأب‭ ‬بضم‭ ‬حضانة‭ ‬البنت‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬أبيها،‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬أن‭ ‬الأب‭ ‬حديث‭ ‬العهد‭ ‬بالإسلام،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ضم‭ ‬البنت‭ ‬إلى‭ ‬أبيها‭ ‬يشد‭ ‬عودها‭ ‬ويقوم‭ ‬إدراكها‭ ‬باعتبار‭ ‬الأب‭ ‬يده‭ ‬عليها‭ ‬يد‭ ‬حفظ،‭ ‬وأكدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬الإسلام‭ ‬وقيمه‭ ‬ومبادئه‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬حداثة‭ ‬أو‭ ‬قدم‭ ‬بل‭ ‬العبرة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بالتحلي‭ ‬بأحكامه‭ ‬ومبادئه‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيحاني‭: ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬طلب‭ ‬فيها‭ ‬ضم‭ ‬حضانة‭ ‬ابنته‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬بلوغها‭ ‬سن‭ ‬التخيير،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬رفضت‭ ‬دعواه‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬البنت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬عمرية‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬من‭ ‬يوجهها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬النساء‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يطلع‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬النساء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬حديث‭ ‬العهد‭ ‬بالإسلام‭.‬

مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬الحكم‭ ‬وطعن‭ ‬عليه‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف،‭ ‬حيث‭ ‬دفع‭ ‬الفيحاني‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬اعتنق‭ ‬الإسلام‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬مقدما‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬ذلك‭ ‬وخطابات‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬توعية‭ ‬الجاليات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وعدة‭ ‬دول‭ ‬عربية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬البنت‭ ‬اختارت‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬أبيها‭ ‬ووالدتها‭ ‬لم‭ ‬تمانع‭ ‬ذلك‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭: ‬انه‭ ‬وفقا‭ ‬للفقه‭ ‬السني‭ ‬إذا‭ ‬بلغ‭ ‬الذكر‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬وان‭ ‬بلغت‭ ‬الأنثى‭ ‬سبع‭ ‬عشر‭ ‬سنة‭ ‬ولم‭ ‬تتزوج‭ ‬ولم‭ ‬يدخل‭ ‬بها‭ ‬الزوج‭ ‬فلكل‭ ‬منهما‭ ‬الخيار‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يشاء‭ ‬من‭ ‬أبويه‭ ‬أو‭ ‬ممن‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬حضانته‭ ‬فإن‭ ‬اختار‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬الحضانة‭ ‬استمر‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجر‭ ‬الحضانة،‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬ان‭ ‬تخيير‭ ‬الصغير‭ ‬أمر‭ ‬وجوبي‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬متى‭ ‬بلغ‭ ‬المحضون‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاخذ‭ ‬بما‭ ‬اختاره‭ ‬يخضع‭ ‬لتقدير‭ ‬المحكمة،‭ ‬فإن‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬اختياره‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬ضرر‭ ‬يصيبه‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الحكم‭ ‬برفضه‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬تغليب‭ ‬مصلحة‭ ‬الصغير‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬تغليب‭ ‬المصلحة‭ ‬الفضلى‭ ‬للصغير‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭: ‬إن‭ ‬البنت‭ ‬اختارت‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬والدها‭ ‬وترى‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬ضم‭ ‬البنت‭ ‬الى‭ ‬والدها‭ ‬يشتد‭ ‬به‭ ‬عودها‭ ‬وانه‭ ‬سيقوم‭ ‬إدراكها‭ ‬وهو‭ ‬وليها‭ ‬وأولى‭ ‬من‭ ‬غيره‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬مانع‭ ‬او‭ ‬سبب‭ ‬يمنع‭ ‬ضمها‭ ‬إليه،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬يده‭ ‬عليها‭ ‬يد‭ ‬حفظ،‭ ‬وقالت‭ ‬لا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بأنه‭ ‬حديث‭ ‬عهد‭ ‬بالإسلام‭ ‬كونه‭ ‬ما‭ ‬قدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬دين‭ ‬الإسلام‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬الإسلام‭ ‬وقيمه‭ ‬ومبادئه‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬حداثة‭ ‬أو‭ ‬قدم‭ ‬بل‭ ‬العبرة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بالتحلي‭ ‬بأحكامه‭ ‬ومبادئه،‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬والدة‭ ‬البنت‭ ‬صرحت‭ ‬بعدم‭ ‬ممانعتها‭ ‬من‭ ‬ضم‭ ‬البنت‭ ‬الى‭ ‬والدها،‭ ‬ما‭ ‬يتعين‭ ‬إلغاء‭ ‬حكم‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬والقضاء‭ ‬مجددا‭ ‬بضم‭ ‬البنت‭ ‬إلى‭ ‬والدها‭.‬

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