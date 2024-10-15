قرار بإنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية بالكرك

MENAFN - Amman Net) قال الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، محمد المومني، إن الحكومة تسعى لتغيير طريقة العمل الحكومي بحيث يصبح ميدنيا بشكل أكبر.

وأضاف المومني، في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء في الكرك، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في الكرك، بحيث تتضمن إعفاءات حكومية على الصادرات.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تخفيض على أسعار الطاقة الكهربائية للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في المنطقة التنموية في الكرك، مضيفا أن الحكومة واقعية بأرقامها التي وضعتها لتنفيذ المشاريع.