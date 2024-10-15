قرار بإنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية بالكرك

(MENAFN
- Amman Net) قال وزير
الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، محمد المومني، إن الحكومة تسعى لتغيير طريقة العمل الحكومي بحيث يصبح ميدنيا بشكل أكبر.
وأضاف المومني، في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء في الكرك، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في الكرك، بحيث تتضمن إعفاءات حكومية على الصادرات.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تخفيض على أسعار الطاقة الكهربائية للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في المنطقة التنموية في الكرك، مضيفا أن الحكومة واقعية بأرقامها التي وضعتها لتنفيذ المشاريع.
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