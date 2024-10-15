استطلاع أكاديمي: ثلثا المواطنين في إسرائيل يؤيدون استقالة نتنياهو بسبب الحرب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قال ثلثا عيّنة تمثل المواطنين في إسرائيل إن على رئيس الحكومة، بنيامين الاستقالة من منصبه بسبب الحرب. فقد قال 33.4% إن على نتنياهو الاستقالة الآن، و10% يريدون أن يستقيل بعد انتهاء مرحلة القتال الشديد، ويعتقد 22.4% أن على نتنياهو الاستقالة في نهاية الحرب فقط. واعتبر ربع المستطلعين أنه لا يتعين على نتنياهو الاستقالة بسبب الحرب في أي مرحلة.

جاءت هذه النتائج في بحث تضمن استطلاعا أجراه باحثون في الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب، وشمل مواطنين يهودا وعربا.

ووافق 43.1% على أن الحكومة هي المسؤولة عن انعدام جهوزية إسرائيلية لمواجهة أحداث 7 أكتوبر، فيما اتهم 36.8% الجيش الإسرائيلي في ذلك، وادعى 7% أن رؤساء أحزاب المعارضة هم المسؤولون عن انعدام جهوزية إسرائيل.

وأيد 70% تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وقال 61% إن الحكومة الحالية تحاول التهرب من تشكيلها، واعتبر 53% أن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية يشكل خطرا على أمن الدولة.

وقال 63% إنه يجب إجراء انتخابات عامة بعد الحرب، بينما اعتبر 23% أنه يجب إجراءها في موعدها القانوني، نهاية العام 2026.

ويعتقد 62% أن الخلافات الداخلية في إسرائيل تهدد بتفكيك المجتمع الإسرائيلي، واعتبر 57.1% إن الفجوات بين القومية والديمقراطية وبين اليهودية والعلمانية هي أساس الأساس بانقسام المجتمع الإسرائيلي، بينما قال 44.7% أن الحرب "تقسم الشعب".

واعتبر 53% إنه يحب تغيير الوضع الراهن بشأن قانون التجنيد بسبب الحرب، ويعتقد 70% إن قانون التجنيد الحالي، الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، ليس كافيا وينبغي إعادة صياغته وتجنيد الحريديين.

ورأى 52.6% إن إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة هي القضية الأهم في الحرب، فيما ادعى 15.8% أن القضاء على حركة حماس هي القضية الأهم، وحسب 7% فإن اغتيال زعيم حماس، يحيى السنوار، هو الهدف المركزي في الحرب.

وقال 42.4% إنه يجب التوصل لاتفاق تبادل أسرى، وادعى 26.3% أن اتفاقا كهذا ينبغي أن يشمل وقف الضغط العسكري في قطاع غزة فقط، فيما رفض 16.2% أي مفاوضات مع حماس وأن الحرب على غزة يجب أن تستمر، حتى لو شكل ذلك خطرا على حياة الرهائن.

وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، أيد 59.9% إقامة حكم فلسطيني "معتدل" في غزة تحت إشراف دول عربية، بينما ادعى 40.1% أنه يجب ضم غزة لإسرائيل.

واعتبر 56.2% أنه يجب استغلال "ضعف" حزب الله من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يُخرج حزب الله من لبنان، فيما يعتبر الباقون أنه يجب مواصلة الحرب على لبنان حتى لو أدى ذلك إلى حرب إقليمية.

وعبر 67% عن تأييدهم "لسلام إقليمي" وإنهاء الحرب وإعادة الرهائن.

وتوقع 29% من اليهود و14% من العرب أن مستقبل إسرائيل "جيد"، بينما رأى 16% من اليهود و27% من العرب إن مستقبلها "سيء".

وقال 20% من اليهود إنهم يدرسون أو مستعدون لمغادرة إسرائيل لو سمحت ظروفهم الاقتصادية بذلك، بينما قال نصف المستطلعين العرب إنهم بمغادرة إسرائيل في السنة الأخيرة.