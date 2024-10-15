معتصمون في طولكرم يطالبون بتدخل فوري لوقف عمليات القمع بحق المعتقلين والإفراج عنهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - دعا مشاركون في اعتصام نُظم في طولكرم اليوم الثلاثاء، إسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل الفوري لدى سلطات الاحتلال والضغط عليها من أجل الإفراج عنهم ووقف الممارسات القمعية بحقهم.
وأكدوا خلال وقفتهم الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر بالمدينة، أن المعتقلين يعانون أشد المعاناة وأكثر من أي وقت مضى، لا سيما بعد العدوان على قطاع غزة، إذ تُفرض إجراءات عقابية بحقهم دون أي مبررات، مطالبين بضرورة العمل الجاد والفوري على إنهاء معاناتهم.
وحذر مدير مكتب نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم إبراهيم النمر، من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للمعتقلين داخل سجون الاحتلال ومعتقلاته، البالغ عددهم نحو 11 ألفا، من بينهم أكثر من 41 معتقلا شهيدا.
وقال إن إدارة السجون وبتعليمات مباشرة من حكومة الاحتلال المتطرفة ومنها بن غفير، تمارس شتى أنواع التعذيب والقتل بحق المعتقلين وسحب إنجازاتهم التي حققوها عبر سنوات طويلة.
وشدد عدد من أهالي المعتقلين في كلمات ولقاءات منفصلة معهم، على أنه آن الأوان لشعبنا أن يتوحد خلف قضية المعتقلين، والضغط نحو تحريرهم وإنقاذ حياتهم.
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