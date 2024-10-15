معتصمون في طولكرم يطالبون بتدخل فوري لوقف عمليات القمع بحق المعتقلين والإفراج عنهم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - دعا مشاركون في اعتصام نُظم في طولكرم اليوم الثلاثاء، إسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل الفوري لدى سلطات الاحتلال والضغط عليها من أجل الإفراج عنهم ووقف الممارسات القمعية بحقهم.

وأكدوا خلال وقفتهم الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر بالمدينة، أن يعانون أشد المعاناة وأكثر من أي وقت مضى، لا سيما بعد العدوان على قطاع غزة، إذ تُفرض إجراءات عقابية بحقهم دون أي مبررات، مطالبين بضرورة العمل الجاد والفوري على إنهاء معاناتهم.

وحذر مدير مكتب نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم إبراهيم النمر، من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للمعتقلين داخل سجون الاحتلال ومعتقلاته، البالغ عددهم نحو 11 ألفا، من بينهم أكثر من 41 معتقلا شهيدا.

وقال إن إدارة السجون وبتعليمات مباشرة من حكومة الاحتلال المتطرفة ومنها بن غفير، تمارس شتى أنواع التعذيب والقتل بحق المعتقلين وسحب إنجازاتهم التي حققوها عبر سنوات طويلة.

وشدد عدد من أهالي المعتقلين في كلمات ولقاءات منفصلة معهم، على أنه آن الأوان لشعبنا أن يتوحد خلف قضية المعتقلين، والضغط نحو تحريرهم وإنقاذ حياتهم.