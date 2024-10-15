Tuesday, 15 October 2024 07:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معتصمون في طولكرم يطالبون بتدخل فوري لوقف عمليات القمع بحق المعتقلين والإفراج عنهم

10/15/2024 8:09:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - دعا مشاركون في اعتصام نُظم في طولكرم اليوم الثلاثاء، إسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل الفوري لدى سلطات الاحتلال والضغط عليها من أجل الإفراج عنهم ووقف الممارسات القمعية بحقهم.

وأكدوا خلال وقفتهم الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر بالمدينة، أن المعتقلين يعانون أشد المعاناة وأكثر من أي وقت مضى، لا سيما بعد العدوان على قطاع غزة، إذ تُفرض إجراءات عقابية بحقهم دون أي مبررات، مطالبين بضرورة العمل الجاد والفوري على إنهاء معاناتهم.

وحذر مدير مكتب نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم إبراهيم النمر، من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للمعتقلين داخل سجون الاحتلال ومعتقلاته، البالغ عددهم نحو 11 ألفا، من بينهم أكثر من 41 معتقلا شهيدا.

وقال إن إدارة السجون وبتعليمات مباشرة من حكومة الاحتلال المتطرفة ومنها بن غفير، تمارس شتى أنواع التعذيب والقتل بحق المعتقلين وسحب إنجازاتهم التي حققوها عبر سنوات طويلة.

وشدد عدد من أهالي المعتقلين في كلمات ولقاءات منفصلة معهم، على أنه آن الأوان لشعبنا أن يتوحد خلف قضية المعتقلين، والضغط نحو تحريرهم وإنقاذ حياتهم.

MENAFN15102024000205011050ID1108779958

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث