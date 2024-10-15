وزير الخارجية التركي / النظام الدولي يخدم فئة تتمتع بامتيازات والدليل أحداث غزة

MENAFN - Palestine News ) أنقرة / PNN - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، أن ما يحدث في قطاع غزة، "دليل حي على أن النظام الدولي جرى تشكيله واستغلاله لصالح فئة معينة تتمتع بامتيازات".

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بجلسة "الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين" التي عقدت في إطار مؤتمر مستقبل فلسطين الذي ينظمه حزب العدالة والتنمية التركي في مقره الرئيسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار فيدان إلى أن "المجتمع الدولي والعربي والإسلامي ظل عاجزا وفشل في إنهاء مأساة الفلسطينيين المستمرة منذ نحو 70 عاما".

وذكر أن "الجميع باتوا يشعرون بالخجل بسبب قضية فلسطين، وهذه المأساة اتخذت شكلا جديدا منذ 7 أكتوبر 2023، ولم يكن أحد يتخيل مثل هذا الوضع".

وتابع: "هذه المأساة تحولت إلى إبادة جماعية تحدث أمام أعيننا، والمجتمع الدولي عديم الفائدة وعاجز عن وقف هذه الإبادة".

وأشار فيدان إلى استشهاد 42 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال في غزة، لافتا إلى أن هؤلاء "قتلوا بشكل متعمد وممنهج من قِبل الجنود الإسرائيليين".

وأردف: "استشهد الكثير من النساء والأطفال بسبب استهدافهم بالذكاء الاصطناعي. ويتحججون بأن الآلة (الذكاء الاصطناعي) هي التي تأمر وتقتل. هذا هو العذر الذي يستترون وراءه. وهذا بحد ذاته ازدراء آخر للقيم الإنسانية".

وأضاف أن تركيا ستواصل رفع صوتها والنداء بأن "العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الدول الأعضاء الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

كما أثنى على مواقف بعض البلدان الغربية التي اعترفت بدولة فلسطين مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا.

وشدد على أن حل الدولتين ضروري لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال فيدان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "وضع استراتيجية لنفسه خلال العشرين عامًا الماضية، أنسى (العالم) من خلالها حل الدولتين".

وشدد فيدان على وجوب إنهاء الحرب في قطاع غزة "بشكل عادل كي لا تنتشر إلى المنطقة برمتها".

وتابع: "علينا التأكد من دفع الحكومة الإسرائيلية وداعميها ثمنا، لكي يدركوا أن ثمة حدود لما يمكن أن يرتكبوه".