وزير الخارجية التركي / النظام الدولي يخدم فئة تتمتع بامتيازات والدليل أحداث غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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أنقرة / PNN - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، أن ما يحدث في قطاع غزة، "دليل حي على أن النظام الدولي جرى تشكيله واستغلاله لصالح فئة معينة تتمتع بامتيازات".
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بجلسة "الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين" التي عقدت في إطار مؤتمر مستقبل فلسطين الذي ينظمه حزب العدالة والتنمية التركي في مقره الرئيسي بالعاصمة أنقرة.
وأشار فيدان إلى أن "المجتمع الدولي والعربي والإسلامي ظل عاجزا وفشل في إنهاء مأساة الفلسطينيين المستمرة منذ نحو 70 عاما".
وذكر أن "الجميع باتوا يشعرون بالخجل بسبب قضية فلسطين، وهذه المأساة اتخذت شكلا جديدا منذ 7 أكتوبر 2023، ولم يكن أحد يتخيل مثل هذا الوضع".
وتابع: "هذه المأساة تحولت إلى إبادة جماعية تحدث أمام أعيننا، والمجتمع الدولي عديم الفائدة وعاجز عن وقف هذه الإبادة".
وأشار فيدان إلى استشهاد 42 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال في غزة، لافتا إلى أن هؤلاء "قتلوا بشكل متعمد وممنهج من قِبل الجنود الإسرائيليين".
وأردف: "استشهد الكثير من النساء والأطفال بسبب استهدافهم بالذكاء الاصطناعي. ويتحججون بأن الآلة (الذكاء الاصطناعي) هي التي تأمر وتقتل. هذا هو العذر الذي يستترون وراءه. وهذا بحد ذاته ازدراء آخر للقيم الإنسانية".
وأضاف أن تركيا ستواصل رفع صوتها والنداء بأن "العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الدول الأعضاء الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
كما أثنى على مواقف بعض البلدان الغربية التي اعترفت بدولة فلسطين مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا.
وشدد على أن حل الدولتين ضروري لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال فيدان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "وضع استراتيجية لنفسه خلال العشرين عامًا الماضية، أنسى (العالم) من خلالها حل الدولتين".
وشدد فيدان على وجوب إنهاء الحرب في قطاع غزة "بشكل عادل كي لا تنتشر إلى المنطقة برمتها".
وتابع: "علينا التأكد من دفع الحكومة الإسرائيلية وداعميها ثمنا، لكي يدركوا أن ثمة حدود لما يمكن أن يرتكبوه".
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