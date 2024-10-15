النيابة العامة وبرنامج سواسية 3: تعاون إستراتيجي لتطوير خدمات العدالة وتحسين الأداء القضائي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، مدير برنامج سواسية 3، سيمون ريدلي، لبحث الخطط المستقبلية وتطوير الخدمات الفنية للنيابة العامة.

أكد النائب العام التزام النيابة العامة بتحقيق أهدافها رغم التحديات، مشيدًا بدور "سواسية 3" في دعم تطوير برنامج "ميزان 3" لإدارة الدعاوى الجزائية بمرونة أكبر وتقنيات حديثة.

من جانبه، شدد ريدلي على التزام البرنامج بمواصلة تقديم الدعم لتعزيز عدالة النوع الاجتماعي، وتحسين قطاع العدالة بشكل عام.

وعكس اللقاء الشراكة المستدامة في تقديم خدمات قضائية أفضل للشعب الفلسطيني.