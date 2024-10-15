النيابة العامة وبرنامج سواسية 3: تعاون إستراتيجي لتطوير خدمات العدالة وتحسين الأداء القضائي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، مدير برنامج سواسية 3، سيمون ريدلي، لبحث الخطط المستقبلية وتطوير الخدمات الفنية للنيابة العامة.
أكد النائب العام التزام النيابة العامة بتحقيق أهدافها رغم التحديات، مشيدًا بدور "سواسية 3" في دعم تطوير برنامج "ميزان 3" لإدارة الدعاوى الجزائية بمرونة أكبر وتقنيات حديثة.
من جانبه، شدد ريدلي على التزام البرنامج بمواصلة تقديم الدعم لتعزيز عدالة النوع الاجتماعي، وتحسين قطاع العدالة بشكل عام.
وعكس اللقاء الشراكة المستدامة في تقديم خدمات قضائية أفضل للشعب الفلسطيني.
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