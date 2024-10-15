الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو للتحرك الفوري نصرة لأهل غزة

MENAFN - Palestine News ) جدة / PNN - توجّه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى الأمة الإسلامية وأحرار العالم بصرخة استغاثة لما يحدث في غزة، وخاصة في شمال القطاع المعزول والمحاصر، ودعا للتحرك الفوري والخروج في مظاهرات ضخمة لفضح جرائم الاحتلال.

وأوضح البيان الصادر أمس الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع صور الإجرام بحق الفلسطينيين في غزة، الذين يعانون من "الجوع والعطش والمجاعة والقتل والقصف، فيما تغرق الشوارع بجثث الشهداء، دون رحمة أو رادع".

واعتبر أن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل هو إبادة جماعية متعمدة تُرتكب على مرأى ومسمع العالم أجمع، مستنكرا بأشد العبارات هذه الجرائم النكراء التي ترقى إلى جرائم حرب.

وطالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه هذه المذابح المستمرة".

كما وجّه نداء عاجلا إلى الأمة الإسلامية وأحرار العالم أجمع قائلا: لقد آن الأوان للتحرك الفوري والفعال نصرة لإخوانكم في غزة، يجب أن تخرجوا في مسيرات ضخمة في كل مكان، ارفعوا أصواتكم في كل منبر، وافضحوا جرائم هذا الاحتلال الإرهابي المجرم، فكل دقيقة تمضي دون تحرك تزيد من حجم المعاناة وتزيد من أعداد الضحايا.

وفي سياق متصل، دعت 16 هيئة إسلامية غير حكومية، الأربعاء، قادة الدول العربية والإسلامية إلى "إعلان النفير" والتحرك لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر تحت اسم "بيان علماء الطوفان"، والذي وقعت عليه منظمات إسلامية بارزة، منها: "هيئة علماء فلسطين"، و"هيئة أمة واحدة"، و"رابطة علماء إريتريا"، و"رابطة علماء السنة"، و"جمعية المعالي للعلوم والتربية بالجزائر"، و"مجلس الدعاة" في لبنان، و"الائتلاف العراقي لنصرة الأقصى".

وأشار البيان إلى أن هذا النداء جاء استجابة لدعوة أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، الذي طالب في كلمة مصورة الاثنين الماضي علماء المسلمين بزيادة التضامن والعمل لدعم غزة.

كما طالبت الهيئات رؤساء الدول العربية والإسلامية بـ"إعلان النفير وتحريك الجيوش لرد العدوان الصهيوني وتحرير المقدسات"، مشددة على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وقطع العلاقات مع إسرائيل بما في ذلك إلغاء معاهدات التطبيع التي وصفتها بـ"المذلة والمخالفة لرغبة الأمة ومصالحها".