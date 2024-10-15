تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب نتائج أعمال الشركات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال الشركات والتي قد تدعم صعود الأسهم وصدور بيانات الأجور في المملكة المتحدة.
وارتفع“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.26% إلى 526 نقطة، بحلول الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق تعاملات الاثنين عند أعلى مستوى في إحدى عشر جلسة.
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في حين استقر“فوتسي” البريطاني عند 8287 نقطة، ارتفع“داكس” الألماني 0.34% أو (+ 64 نقطة) عند 19573 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي 0.13% أو (- 9 نقاط) إلى 7594 نقطة.
وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات في“ستوكس 600” بنسبة 1.25%، مع صعود أسهم“إريكسون” بنحو 9% بعدما أعلنت شركة الاتصالات السويدية عن ارتفاع يفوق التوقعات في نتائج أعمالها، مع ترقب قطاع السلع الفاخرة نتائج أعمال“إل في إم إتش” في وقت لاحق اليوم.
ويقيم المستثمرون بيانات وكالة الإحصاء البريطانية، التي كشفت عن ارتفاع الأجور في المملكة المتحدة بنسبة 4.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهي أدنى زيادة منذ الربع الثاني من عام 2022، ولكنها تتماشى مع متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108779070
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