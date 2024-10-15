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تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب نتائج أعمال الشركات - جريدة البورصة

10/15/2024 4:37:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال الشركات والتي قد تدعم صعود الأسهم وصدور بيانات الأجور في المملكة المتحدة.

وارتفع“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.26% إلى 526 نقطة، بحلول الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق تعاملات الاثنين عند أعلى مستوى في إحدى عشر جلسة.

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في حين استقر“فوتسي” البريطاني عند 8287 نقطة، ارتفع“داكس” الألماني 0.34% أو (+ 64 نقطة) عند 19573 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي 0.13% أو (- 9 نقاط) إلى 7594 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات في“ستوكس 600” بنسبة 1.25%، مع صعود أسهم“إريكسون” بنحو 9% بعدما أعلنت شركة الاتصالات السويدية عن ارتفاع يفوق التوقعات في نتائج أعمالها، مع ترقب قطاع السلع الفاخرة نتائج أعمال“إل في إم إتش” في وقت لاحق اليوم.

ويقيم المستثمرون بيانات وكالة الإحصاء البريطانية، التي كشفت عن ارتفاع الأجور في المملكة المتحدة بنسبة 4.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهي أدنى زيادة منذ الربع الثاني من عام 2022، ولكنها تتماشى مع متوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.


المصدر:

MENAFN15102024000202011048ID1108779070

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