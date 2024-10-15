قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في انحاء متفرقة من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات / PNN - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة دهم واعتقال منذ مساء أمس وحتى ساعات صباح اليوم الثلاثاء
طالت عدة مناطق في مختلف محافظات الضفة ,
في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين، ويحتجز آخرين وينكل بهم
في محافظة الخليل.
وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ايهاب طه صالح النجار من مدينة الخليل بعد دهم منزله، وتفتيشه، والفتيين حمادة خالد جوابرة، ومحمد الدغاغمة من مخيم العروب، بعد الاعتداء عليهما، وعلى أفراد أسرتهما.
وذكر الناشط ضد الاستيطان في بلدة يطا جنوب الخليل اسامة مخامرة، ان قوات الاحتلال داهمت مقر الجمعية الخيرية الاسلامية لرعاية الأيتام في البلدة، وعدة احياء، وفتشت منازل، وعبثت، وكسرت محتوياتها، واحتجزت ما يزيد عن 20 مواطنا عدة ساعات، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وحققت معهم ميدانيا، وبعد اخلاء سبيلهم توجه عدد منهم للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية.
وقال مدير عام مديرية التربية والتعليم في يطا، ياسر محمد "حفاظًا على سلامة الطلبة والأسرة التربوية، ونظرًا للظروف السائدة في يطا، يكون دوام هذا اليوم الثلاثاء 15/ 10/ 2024 "مهمّات" في كافّة مدارس مديريّة يطا، على أن يعوض الدّوام يوم الخميس 17/ 10/ 2024.
كما نصبت تلك القوات حواجز عسكرية على جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين واعاقت مرورهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
وفي محافظة بيت لحم ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين
من بيت لحم بينهم طفلان.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال كلا من: عمر محمد البنا (22 عاما)، وطارق موسى حمامدة (16 عاما)، وباسل عزام فرارجة (19 عاما)، وحمادة نضال اخليل (17 عاما)، ومحمد ابراهيم قراقع (20 عاما)
من مخيم الدهيشة جنوبا، وإسلام محمد قنيص (27 عاما ) من بلدة الدوحة غربا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي الخضر جنوبا وتقوع شرقا، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت منه الأسير المحرر محمد سلامة البري.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى بيت دجن وبيت فوريك وروجيب شرق نابلس، وبيتا جنوبا، وداهمت عددا من المنازل هناك، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت مواطنين من بيتا وهما مكيد جارح عديلي، وباسل فتحي داوود، كما اعتقلت الشاب عمر عاطف دويكات من روجيب بعد أن اعتدت عليه بالضرب.
وفي محافظة قلقيلية،
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت الشابين فارس عوينات بعد أن داهمت منزله في حي شريم بالمدينة، ومحمد اياد نوفل من منزله.
واضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من البنايات السكنية في المدينة.
وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا، وحطمت صرح شهيد في بلدة عقابا شمال طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كامل سميح كامل غنام، بعد دهم منزله، وتفتيشه.
وذكرت مصادر محلية، أن تلك القوات هدمت صرح الشهيد خالد الشاويش، أثناء اقتحام البلدة.
وأشارت إلى أن عدة دوريات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت فجرا مدينة طوباس من الجهة الشرقية، وسط اندلاع مواجهات.
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