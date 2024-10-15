قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في انحاء متفرقة من الضفة

MENAFN - Palestine News ) محافظات / PNN - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة دهم واعتقال منذ مساء أمس وحتى ساعات صباح اليوم الثلاثاءطالت عدة مناطق في مختلف محافظات الضفة ,

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين، ويحتجز آخرين وينكل بهم

في محافظة الخليل.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ايهاب طه صالح النجار من مدينة الخليل بعد دهم منزله، وتفتيشه، والفتيين حمادة خالد جوابرة، ومحمد الدغاغمة من مخيم العروب، بعد الاعتداء عليهما، وعلى أفراد أسرتهما.

وذكر الناشط ضد الاستيطان في بلدة يطا جنوب الخليل اسامة مخامرة، ان قوات الاحتلال داهمت مقر الجمعية الخيرية الاسلامية لرعاية الأيتام في البلدة، وعدة احياء، وفتشت منازل، وعبثت، وكسرت محتوياتها، واحتجزت ما يزيد عن 20 مواطنا عدة ساعات، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وحققت معهم ميدانيا، وبعد اخلاء سبيلهم توجه عدد منهم للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية.

وقال مدير عام مديرية التربية والتعليم في يطا، ياسر محمد "حفاظًا على سلامة الطلبة والأسرة التربوية، ونظرًا للظروف السائدة في يطا، يكون دوام هذا اليوم الثلاثاء 15/ 10/ 2024 "مهمّات" في كافّة مدارس مديريّة يطا، على أن يعوض الدّوام يوم الخميس 17/ 10/ 2024.

كما نصبت تلك القوات حواجز عسكرية على جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين واعاقت مرورهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي محافظة بيت لحم ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين

من بيت لحم بينهم طفلان.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال كلا من: عمر محمد البنا (22 عاما)، وطارق موسى حمامدة (16 عاما)، وباسل عزام فرارجة (19 عاما)، وحمادة نضال اخليل (17 عاما)، ومحمد ابراهيم قراقع (20 عاما)

من مخيم الدهيشة جنوبا، وإسلام محمد قنيص (27 عاما ) من بلدة الدوحة غربا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي الخضر جنوبا وتقوع شرقا، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت منه الأسير المحرر محمد سلامة البري.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى بيت دجن وبيت فوريك وروجيب شرق نابلس، وبيتا جنوبا، وداهمت عددا من المنازل هناك، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت مواطنين من بيتا وهما مكيد جارح عديلي، وباسل فتحي داوود، كما اعتقلت الشاب عمر عاطف دويكات من روجيب بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

وفي محافظة قلقيلية،

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت الشابين فارس عوينات بعد أن داهمت منزله في حي شريم بالمدينة، ومحمد اياد نوفل من منزله.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من البنايات السكنية في المدينة.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا، وحطمت صرح شهيد في بلدة عقابا شمال طوباس.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كامل سميح كامل غنام، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

وذكرت مصادر محلية، أن تلك القوات هدمت صرح الشهيد خالد الشاويش، أثناء اقتحام البلدة.

وأشارت إلى أن عدة دوريات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت فجرا مدينة طوباس من الجهة الشرقية، وسط اندلاع مواجهات.