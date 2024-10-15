شركةFuelre4m تحقق تأثيراً كبيراً في قمة جيتكس

(MENAFN
Editorial) دبي، 14 أكتوبر 2024 – نجحت شركة Fuelre4m، وهي شركة إماراتية بريطانية، في عرض نهجها الثوري في مجال إصلاح الوقود الأحفوري خلال مشاركتها في جيتكس إمباكت. حيث قدم المدير العام، روب مورتيمر، حلول الشركة المبتكرة، بما في ذلك تكنولوجيا Styrex الأولى من نوعها في العالم، والتي تعالج إحدى أكثر مشكلات التلوث إلحاحاً: النفايات الناتجة عن البوليسترين الموسع (EPS).
خلال عرضه المؤثر، أبرز مورتيمر كيف تعمل Fuelre4m على تحويل مشهد الطاقة من خلال إعادة هيكلة الوقود الأحفوري باستخدام تقنيات متطورة. وصرح قائلاً: "طموحنا واضح: نهدف إلى وضع معيار جديد للاستدامة للصناعات حول العالم. من خلال تحسين الوقود الأحفوري، لا نقدم حلولاً للطاقة فحسب، بل نضمن أيضاً أن تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً ومسؤولة بيئياً، حيث نزيد من كفاءة استخراج الطاقة من الوقود بنسبة 15-20% ونقلل بشكل كبير من الانبعاثات بنسبة 60-80%. ندعو العالم إلى إعادة التفكير في استخدام الوقود الأحفوري؛ شعارنا هو تنظيفها أو تقليلها. هذا التحول نحو مستقبل هجين هو أمر ممكن وضروري في آن واحد."
كما تم عرض تقنية Styrex خلال الحدث، والتي تمثل ابتكاراً ثورياً في مكافحة نفايات البوليسترين الموسع. وواصل مورتيمر قائلاً: "إن Styrex ليست مجرد منتج، بل تمثل قفزة ثورية في معالجة واحدة من أكثر الأزمات البيئية خطورة التي نواجهها اليوم. هذا ليس مجرد حل؛ استمرار هذه المشكلة أمر غير مقبول. يجب على كل فرد في هذا الكوكب أن يدرك مسؤوليته في التصدي لهذه المشكلة. تكنولوجيتنا لا تكتفي بإدارة النفايات بل تحولها إلى مورد ذي قيمة، مما يمهد الطريق لمستقبل أنظف وأكثر استدامة. التحدي الحقيقي يظهر عندما يختار الناس بدائل أدنى بدلاً من تبني الحلول الفعالة."
واختتمت مسؤولة التسويق الأولى لشركة Fuelre4m، دوميتيل جوبيلليارد، الجلسة بقولها: "لقد عززت مشاركتنا في جيتكس إمباكت مكانتنا كقادة مبتكرين في تكنولوجيا الوقود الأحفوري. نحن فخورون للغاية بأن نكون مقرنا في الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة متقدمة تدعم الابتكار والاستدامة. وقد وفر لنا الحدث منصة مثالية لعرض التزامنا بتحويل مشهد الطاقة. من خلال عرض حلولنا المبتكرة، نهدف إلى إلهام الصناعات حول العالم لإعادة التفكير في نهجها تجاه الوقود الأحفوري، مما يعزز دورنا كرواد في هذا التطور الحيوي للطاقة."
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