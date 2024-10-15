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10 شهداء بينهم أطفال وعدد من الاصابات في قصف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة

10/15/2024 1:08:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الثلاثاء، إثر استهداف طيران الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واعلنت مصادر محلية وطبية، عن استشهاد 7 مواطنين من بينهم أطفال وإصابة آخرين بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في إسكان الأوروبي ببلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون
في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الدحدوح في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض

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