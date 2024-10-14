علاقة الضغط النفسي بسرطان القولون

(MENAFN
- Al Watan)
تكشف دراسة حديثة عن علاقة قوية بين الضغط النفسي وسرطان القولون، حيث يؤثر التوتر المزمن على توازن البكتيريا في الأمعاء.
النتائج الرئيسية:
- تسريع نمو الأورام: الضغط النفسي يزيد من نمو الأورام القولونية عبر تغيير ميكروبيوم الأمعاء.
- تأثير البكتيريا المفيدة: الضغط يقلل من بكتيريا Lactobacillus، وهي مهمة لتعزيز المناعة ومكافحة السرطان.
- دور Lactobacillus plantarum: عند إعطاء فئران التجارب مكملات من هذه البكتيريا، تراجع تشكل الأورام.
آلية العمل:
L. plantarum يساعد في تنظيم عملية استقلاب الأحماض الصفراوية ويعزز وظيفة خلايا المناعة CD8+، مما يحسن الدفاع ضد السرطان.
التوجهات المستقبلية:
الباحثون يخططون لدراسة تأثير الضغط النفسي على مرضى سرطان القولون البشر في المستقبل.
استنتاج:
إدارة الضغط النفسي والحفاظ على صحة الأمعاء يمكن أن تكون استراتيجيات فعالة في الوقاية من سرطان القولون وعلاجه.
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