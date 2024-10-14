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علاقة الضغط النفسي بسرطان القولون

10/14/2024 11:19:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تكشف دراسة حديثة عن علاقة قوية بين الضغط النفسي وسرطان القولون، حيث يؤثر التوتر المزمن على توازن البكتيريا في الأمعاء.
النتائج الرئيسية:
- تسريع نمو الأورام: الضغط النفسي يزيد من نمو الأورام القولونية عبر تغيير ميكروبيوم الأمعاء.
- تأثير البكتيريا المفيدة: الضغط يقلل من بكتيريا Lactobacillus، وهي مهمة لتعزيز المناعة ومكافحة السرطان.
- دور Lactobacillus plantarum: عند إعطاء فئران التجارب مكملات من هذه البكتيريا، تراجع تشكل الأورام.
آلية العمل:
L. plantarum يساعد في تنظيم عملية استقلاب الأحماض الصفراوية ويعزز وظيفة خلايا المناعة CD8+، مما يحسن الدفاع ضد السرطان.
التوجهات المستقبلية:
الباحثون يخططون لدراسة تأثير الضغط النفسي على مرضى سرطان القولون البشر في المستقبل.
استنتاج:
إدارة الضغط النفسي والحفاظ على صحة الأمعاء يمكن أن تكون استراتيجيات فعالة في الوقاية من سرطان القولون وعلاجه.

MENAFN14102024000089011017ID1108778441

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