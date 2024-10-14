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2030 مكنت شقائق الرجال

10/14/2024 11:19:06 PM
(MENAFN- Al Watan) حظيت المرأة في الإسلام، بمكانة عظيمة ودور فاعل منذ بداية الرسالة الإسلامية، وأكّد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أهمية المرأة وحقوقها، ونزلت آيات القرآن الكريم التي كرمتها وأكدت مساواتها بالرجل في العديد من الجوانب.
فهي شريك في الحقوق والواجبات والدور الاجتماعي، فقد اعتبر الإسلام المرأة والرجل سواسية في الإنسانية والكرامة فهن شقائق الرجال. يقول الله تعالى في سورة الاسراء: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ). وهذا التكريم يشمل الجنسين دون تمييز.
و أقر ديننا الحنيف للمرأة حقوقًا لم تكن تحظى بها قبل ذلك، مثل حق الميراث والملكية الشخصية، وحقها في التعليم، والحق في اختيار شريك الحياة. كما ضمن لها حق الطلاق إذا كانت غير راضية عن حياتها الزوجية.
لقد كانت المرأة قبل الإسلام، تُعتبر جزءًا من ممتلكات الرجل، لكن نزل الوحي لتبيين فضلها ومكانتها، ويفرض احترام كرامتها وحمايتها من أي أذى أو تعسف. وأوصانا صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع "استوصوا بالنساء خيرًا”.
للمرأة دور في الحضارة الإسلامية على مر التاريخ، فهي جزءًا لا يتجزأ من المجتمع. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها من أعظم فقيهات عصرها، وقد نقلت كثيرًا من الأحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في السياسة والمشورة وحسن الرأي ما قامت به أم سلمة أم المؤمنين في صلح الحديبية ، وكان من شروط قريش ألا يدخل المسلمون في هذه المرة مكة لزيارة الكعبة ويعودوا العام القادم، وبعدما فرغوا من كتابة وثيقة الصلح طلب رسول الله من المسلمين أن ينحروا ويحلقوا ولكن لم يقم أحد منهم وكرر الرسول صلى الله عليه وسلم طلبه ولم يفعلوا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها ما حدث من المسلمين، فقالت رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك اخرج ،ولا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك (ذبيحتك) وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج رسول الله وفعل بمشورتها فما كان من المسلمين إلا أن نحروا وحلق بعضهم لبعض، وبذلك حلت المشكلة .
و أثبتت المرأة في الوقت الحاضر وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها في بعض المجتمعات نجاحات كبيرة في مجالات متعددة مثل السياسة والاقتصاد والتعليم. اليوم، نجد المرأة في مواقع قيادية، في الحكومات والشركات وفي المؤسسات الأكاديمية. الإسلام يحث على تحقيق التوازن بين دور المرأة كأم وزوجة، وأدوارها كفرد منتج وفاعل في المجتمع.
مكنت المرأة في رؤية 2030 ويعد هذا التمكين من اهم الأهداف الرئيسة، حيث سعى عراب الرؤيا ومكافحة الفساد الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع.
حفظ الله لنا ولي أمرنا، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، اللهم أيدهما بتوفيقك، وسدد خطاهما، ووفقهما لما تحبه و تراضاه.

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