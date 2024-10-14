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السيارات اللاسلكية تجمع المتعة والتركيز الذهني

10/14/2024 11:19:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تحظى هواية السيارات اللاسلكية بشعبية كبيرة حول العالم ويتنافس فيها أبطال عالميون في سباقات كبرى، أشهرها بطولة العالم لسباق السيارات اللاسلكية التي ينظمها الاتحاد الدولي كل عامين، وتشمل جميع فئات السيارات.
هذه الهواية ليست مجرد لعبة يتحكم فيها أحد الأشخاص عن بُعد كما يصفها رئيس نادي ((رياضات السيارات اللاسلكية))، أحد أندية البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) ناصر الشايع، الذي أكد أنها لعبة تجمع بين المتعة والتركيز الذهني، وتتطلب التدريب والتمرين لاكتساب المهارات اللازمة.
وأوضح الشايع، الذي تأسس ناديه في 2023، أن ممارسي الهواية يبدؤون بالتعلم على مراحل حتى يصلوا إلى مستوى عالٍ من التحكم والدقة، وأشار إلى أن هناك بطولات عالمية لتلك الرياضة، مما يعكس أهميتها كغيرها من الرياضات والهوايات المتخصصة.
بيئة داعمة وتدريب مستمر.
بيئة مناسبة
يسعى الشايع من خلال ناديه إلى توفير بيئة مناسبة لممارسي رياضة السيارات اللاسلكية، ورفع الوعي الاجتماعي حول تلك الرياضة، وتمكين الممارسين للوصول إلى مستويات عالمية تؤهلهم للمشاركة في المسابقات الدولية. وأضاف الشايع أن النادي بدأ بـ3 أعضاء فقط، لكنه شهد نموًا ملحوظًا، إذ تجاوز عدد الأعضاء الآن 57 عضوًا، مع زيادة مستمرة في أعداد المهتمين.
بلا حدود عمرية

أكد الشايع أن هذه الهواية لا تعرف حدودًا عمرية، حيث يمكن لأي شخص ممارستها بغض النظر عن سنه، وذكر أن الأطفال ينجذبون بشكل كبير لهذه الرياضة، ويفوق بعضهم أداء الكبار بفضل ميلهم للتعلم السريع وشغفهم بالأجهزة الإلكترونية. وأوضح أن الأطفال يمكنهم إتقان الحركات الصعبة والمحترفة خلال أشهر قليلة من التدريب.
وأعرب الشايع عن شكره للبوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) على جهودها في دعم أندية الهواة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث ساعدتهم في تجاوز العقبات وتوفير المساحات المناسبة لممارسة الهواية، إلى جانب دعم التنظيم وتسهيل الوصول إلى الجهات الحكومية والحصول على الموافقات اللازمة للأنشطة والفعاليات.
مشاركات فاعلة
حول مشاركات النادي، أشار الشايع إلى أن النادي شارك في العديد من الفعاليات المحلية، مثل المعارض الكبرى التي تنظمها جهات مثل نادي الصقور ووزارة التجارة، من خلال تنظيم مسابقات بمعايير دولية، إضافة إلى دور النادي الكبير في التعليم والتوعية بكل ما يتعلق بالرياضة، مع دعم جميع الأعضاء بتوفير احتياجاتهم.
ويطمح النادي، الذي يغطي جميع مناطق المملكة ويتخذ من الرياض مركزًا له، إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية هذه الهواية ونشرها كرياضة ممتعة ومفيدة، كما يسعى للدخول في شراكات مع الجهات التعليمية للوصول إلى الطلاب وتقديم تجربة شيقة لهم، وتشجيعهم على الانضمام للنادي، مع توفير مساحات مخصصة لممارسي الرياضة على مستوى المملكة، ورفع أدائهم وتدريبهم للمنافسات الدولية.

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