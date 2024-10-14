العاهل الأردني يحذر من ((حرب إقليمية ستكون كلفتها كبيرة على الجميع))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عمان - (أ ف ب): حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أمس الإثنين في عمان من أن استمرار الحرب وتوسعها في لبنان «سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية». وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن الملك عبد الله حذر من «استمرار وتوسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية ستكون كلفتها كبيرة على الجميع» مؤكدا أن بلاده تبذل «أقصى الجهود (..) لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان».
وشدد الملك على دعم الأردن للبنان وسيادته، مؤكدا الاستعداد لتقديم مزيد من المساعدات «للأشقاء اللبنانيين، للتخفيف من معاناتهم». من جانبه، قدر ميقاتي دعم الأردن للبنان «في كل المراحل، ولا سيما الجهود التي يبذلها لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه» خصوصا ما يقدمه «عبر الجسر الجوي بين عمان وبيروت لإغاثة النازحين». وأرسل الأردن حتى الآن تسع طائرات محملة 140 طنا من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية. وأتت زيارة ميقاتي في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بشكل كبير بين إسرائيل وحزب الله منذ منتصف سبتمبر.
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