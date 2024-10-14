العاهل الأردني يحذر من ((حرب إقليمية ستكون كلفتها كبيرة على الجميع))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬وتوسعها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬سيدفع‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬وتوسع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬الذي‭ ‬سيدفع‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬ستكون‭ ‬كلفتها‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تبذل‭ ‬‮«‬أقصى‭ ‬الجهود‭ (..) ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الأردن‭ ‬للبنان‭ ‬وسيادته،‭ ‬مؤكدا‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬‮«‬للأشقاء‭ ‬اللبنانيين،‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناتهم‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قدر‭ ‬ميقاتي‭ ‬دعم‭ ‬الأردن‭ ‬للبنان‭ ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬المراحل،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬وشعبه‮»‬‭ ‬خصوصا‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬عمان‭ ‬وبيروت‭ ‬لإغاثة‭ ‬النازحين‮»‬‭. ‬وأرسل‭ ‬الأردن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تسع‭ ‬طائرات‭ ‬محملة‭ ‬140‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭. ‬وأتت‭ ‬زيارة‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬المواجهة‭ ‬العسكرية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر‭. ‬