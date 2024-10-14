ضمن حملة تمويل جماعي: جمع 10,000 دولار لدعم سكان مخيم نور شمس في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم /PNN / ضمن حملة تمويل جماعي قادتها مؤسسة OCG اليابانية بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين ومؤسسة ريفورم، تم جمع مبلغ 10,000 دولار لدعم سكان مخيم نور شمس في طولكرم بفلسطين. جاءت هذه الحملة استجابة للحاجة الملحة التي يعاني منها سكان المخيم، حيث تضررت العديد من المرافق الأساسية نتيجة الأوضاع الصعبة.
و في إطار مساهمتها في هذه الحملة، قدمت مؤسسة ريفورم تبرعاً لتغطية التكاليف التشغيلية، مما ساهم في زيادة المبلغ الإجمالي المخصص لتلبية الاحتياجات الضرورية. وتم توجيه الدعم لتوريد 87 خزان مياه للأسر الأكثر تضرراً، بعد اختيار المستفيدين بناءً على معايير دقيقة، أعطت الأولوية للأسر التي تعرضت خزاناتها للتدمير جراء الاعتداءات.
و تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لسكان المخيم وتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه. ومع استمرار التحديات في المخيم، هناك حاجة ملحة لإطلاق مبادرات دعم مستقبلية لتخفيف معاناة السكان وتعزيز صمودهم.
MENAFN14102024000205011050ID1108777990
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.