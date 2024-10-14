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ضمن حملة تمويل جماعي: جمع 10,000 دولار لدعم سكان مخيم نور شمس في طولكرم

10/14/2024 7:07:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN / ضمن حملة تمويل جماعي قادتها مؤسسة OCG اليابانية بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين ومؤسسة ريفورم، تم جمع مبلغ 10,000 دولار لدعم سكان مخيم نور شمس في طولكرم بفلسطين. جاءت هذه الحملة استجابة للحاجة الملحة التي يعاني منها سكان المخيم، حيث تضررت العديد من المرافق الأساسية نتيجة الأوضاع الصعبة.

و في إطار مساهمتها في هذه الحملة، قدمت مؤسسة ريفورم تبرعاً لتغطية التكاليف التشغيلية، مما ساهم في زيادة المبلغ الإجمالي المخصص لتلبية الاحتياجات الضرورية. وتم توجيه الدعم لتوريد 87 خزان مياه للأسر الأكثر تضرراً، بعد اختيار المستفيدين بناءً على معايير دقيقة، أعطت الأولوية للأسر التي تعرضت خزاناتها للتدمير جراء الاعتداءات.

و تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لسكان المخيم وتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه. ومع استمرار التحديات في المخيم، هناك حاجة ملحة لإطلاق مبادرات دعم مستقبلية لتخفيف معاناة السكان وتعزيز صمودهم.

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