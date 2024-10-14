الرئيس المصري: السلام العادل والشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 14 - 10 (كونا) -- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين إن مساعي بلاده "الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة تنبع من موقع القدرة والقوة والقناعة بأن السلام العادل والشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
وشدد الرئيس السيسي في كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى ال51 لنصر حرب أكتوبر 1973 على ضرورة التخلي عن "أوهام التوسع وسياسات العداء" لضمان التعايش السلمي بين شعوب المنطقة وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الصراع.
وأضاف السيسي "يحل علينا هذا العام نصر أكتوبر في ظل أحداث متلاحقة وأوضاع مضطربة يشهدها محيطنا الإقليمي تؤكد لنا من جديد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السـلام وردع أي محاولة للتفكير في الاعتداء عليه".
وأشار إلى أنه ورغم مرور 51 عاما "ما زال معين نصر أكتوبر يفيض بالعبر والدروس والتجارب التي تستلهم منها مصر رؤيتها للحاضر والمستقبل وتؤكد أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف". (النهاية)
ا س م / م ع ع
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