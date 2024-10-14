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الرئيس المصري: السلام العادل والشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني

10/14/2024 2:44:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 10 (كونا) -- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين إن مساعي بلاده "الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة تنبع من موقع القدرة والقوة والقناعة بأن السلام العادل والشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
وشدد الرئيس السيسي في كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى ال51 لنصر حرب أكتوبر 1973 على ضرورة التخلي عن "أوهام التوسع وسياسات العداء" لضمان التعايش السلمي بين شعوب المنطقة وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الصراع.
وأضاف السيسي "يحل علينا هذا العام نصر أكتوبر في ظل أحداث متلاحقة وأوضاع مضطربة يشهدها محيطنا الإقليمي تؤكد لنا من جديد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السـلام وردع أي محاولة للتفكير في الاعتداء عليه".
وأشار إلى أنه ورغم مرور 51 عاما "ما زال معين نصر أكتوبر يفيض بالعبر والدروس والتجارب التي تستلهم منها مصر رؤيتها للحاضر والمستقبل وتؤكد أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف". (النهاية)

ا س م / م ع ع




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