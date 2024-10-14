مؤتمر متخصص يوصي بدمج مفاهيم حقوق الإنسان ضمن محتوى التعليم العام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 10 (كونا) -- أوصى مؤتمر متخصص اليوم الإثنين بدمج مفاهيم حقوق الإنسان وتمكين الفئات الخاصة ضمن المحتوى التعليمي في نظام التعليم
العام بغية غرس الأسس والقيم الإنسانية والتقبل والتكافل في شخصية النشء في سن مبكرة.
وأوصى مؤتمر (المبادرات المحلية والإقليمية لحقوق الإنسان.. الإشكالية والحلول) الذي نظمته كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت على مدى يومين بتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الإنسان من منظور إنساني وقانوني واجتماعي وأخلاقي عبر حملات إعلامية موجهة وربط البرامج التوعوية ببرامج التنمية المستدامة والممارسات المؤسسية والفردية.
وتضمنت توصيات المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات برعاية وزارة الخارجية أهمية تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية للفئات المهمشة من منطلق العدالة الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية الإنسانية مع تطوير آليات لضمان وصولها للفئات المستهدفة مثل الأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل فعال ويسير.
وقالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الذي استضافته مدينة صباح السالم الجامعية الدكتورة ملك الرشيد في كلمة لها إن التوصيات تضمنت أهمية توفير التمويل المستدام من خلال رسم خطط مالية واضحة الأهداف والاستراتيجيات لضمان التمويل المستدام لبرامج الرعاية الاجتماعية.
وأضافت الرشيد أن من التوصيات أيضا تعزيز الشراكات والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضحت أن التوصيات أشارت كذلك إلى إنشاء آليات لمراقبة وتقييم تنفيذ قوانين التنمية الاجتماعية وتأثيرها على الفئات الضعيفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة علاوة على تحديد الثغرات وسبل التعامل معها ودعم التدريب والتأهيل عبر تطوير برامج تدريبية تستهدف العاملين في القطاع الاجتماعي والأمني لتحسين مهاراتهم في التعامل مع الفئات الضعيفة وضمان تقديم خدمات فعالة مراعية لحقوق الإنسان الأساسية وصونها.
ولفتت إلى أن التوصيات تضمنت أيضا أهمية تسليط الضوء على التجارب الناجحة المحلية والإقليمية والدولية في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان لتشجيع المزيد من المبادرات والمشاريع المشابهة في المنطقة. (النهاية)
ا س ع
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