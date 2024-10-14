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مؤتمر متخصص يوصي بدمج مفاهيم حقوق الإنسان ضمن محتوى التعليم العام

10/14/2024 2:44:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 10 (كونا) -- أوصى مؤتمر متخصص اليوم الإثنين بدمج مفاهيم حقوق الإنسان وتمكين الفئات الخاصة ضمن المحتوى التعليمي في نظام التعليم العام بغية غرس الأسس والقيم الإنسانية والتقبل والتكافل في شخصية النشء في سن مبكرة.
وأوصى مؤتمر (المبادرات المحلية والإقليمية لحقوق الإنسان.. الإشكالية والحلول) الذي نظمته كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت على مدى يومين بتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الإنسان من منظور إنساني وقانوني واجتماعي وأخلاقي عبر حملات إعلامية موجهة وربط البرامج التوعوية ببرامج التنمية المستدامة والممارسات المؤسسية والفردية.
وتضمنت توصيات المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات برعاية وزارة الخارجية أهمية تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية للفئات المهمشة من منطلق العدالة الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية الإنسانية مع تطوير آليات لضمان وصولها للفئات المستهدفة مثل الأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل فعال ويسير.
وقالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الذي استضافته مدينة صباح السالم الجامعية الدكتورة ملك الرشيد في كلمة لها إن التوصيات تضمنت أهمية توفير التمويل المستدام من خلال رسم خطط مالية واضحة الأهداف والاستراتيجيات لضمان التمويل المستدام لبرامج الرعاية الاجتماعية.
وأضافت الرشيد أن من التوصيات أيضا تعزيز الشراكات والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضحت أن التوصيات أشارت كذلك إلى إنشاء آليات لمراقبة وتقييم تنفيذ قوانين التنمية الاجتماعية وتأثيرها على الفئات الضعيفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة علاوة على تحديد الثغرات وسبل التعامل معها ودعم التدريب والتأهيل عبر تطوير برامج تدريبية تستهدف العاملين في القطاع الاجتماعي والأمني لتحسين مهاراتهم في التعامل مع الفئات الضعيفة وضمان تقديم خدمات فعالة مراعية لحقوق الإنسان الأساسية وصونها.
ولفتت إلى أن التوصيات تضمنت أيضا أهمية تسليط الضوء على التجارب الناجحة المحلية والإقليمية والدولية في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان لتشجيع المزيد من المبادرات والمشاريع المشابهة في المنطقة. (النهاية)

ا س ع


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