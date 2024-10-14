الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 14 - 10 (كونا) -- اكد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا نيكولا اورلاندو التزام الأتحاد الاوروبي بالدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي من خلال مساعدته على بناء القدرات.
وذكرت البعثة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع المسؤول الأوروبي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى في مقر البنك بالعاصمة الليبية طرابلس.
ونقل البيان عن اورلاندو تأكيده على استعداد بعثته لتوسيع نطاق التعاون مع ليبيا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنويع الاستثماري والنمو المستدام.
واضاف البيان ان اورلاندو نقل
لمحافظ مصرف ليبيا المركزي "تطلعات الاتحاد الأوروبي بسرعة تعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي تماشيا مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وبحث الجانبان "حماية الاستقلالية التكنوقراطية للمصرف المركزي" واستكمال توحيده لتعزيز فعالية المصرف الاقتصادية وكذلك لاستقرار ليبيا وازدهارها على المدى الطويل.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يواصل بصفته رئيسا مشاركا لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة لـ(عملية برلين) تنسيق الجهود دعما للدور الحاسم الذي يضطلع به المصرف المركزي في الاقتصاد الليبي. (النهاية)
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