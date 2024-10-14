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الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي

10/14/2024 2:44:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 14 - 10 (كونا) -- اكد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا نيكولا اورلاندو التزام الأتحاد الاوروبي بالدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي من خلال مساعدته على بناء القدرات.
وذكرت البعثة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع المسؤول الأوروبي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى في مقر البنك بالعاصمة الليبية طرابلس.
ونقل البيان عن اورلاندو تأكيده على استعداد بعثته لتوسيع نطاق التعاون مع ليبيا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنويع الاستثماري والنمو المستدام.
واضاف البيان ان اورلاندو نقل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي "تطلعات الاتحاد الأوروبي بسرعة تعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي تماشيا مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وبحث الجانبان "حماية الاستقلالية التكنوقراطية للمصرف المركزي" واستكمال توحيده لتعزيز فعالية المصرف الاقتصادية وكذلك لاستقرار ليبيا وازدهارها على المدى الطويل.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يواصل بصفته رئيسا مشاركا لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة لـ(عملية برلين) تنسيق الجهود دعما للدور الحاسم الذي يضطلع به المصرف المركزي في الاقتصاد الليبي. (النهاية)

ش ب م / ف ا س




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