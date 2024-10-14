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47 % انخفاض وفيات حوادث الطرق بالمملكة

10/14/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت السعودية المركز 32 عالمياً، في مؤشرات السلامة المرورية من بين 118 دولة في العالم. وبحسب ما أعلنت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، سجلت المملكة انخفاضا في وفيات الطرق بنسبة 47% خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة للجهود المبذولة بتحسين بنية الطرق وتطبيق الأنظمة المرورية.

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