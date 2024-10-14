وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات بتروجيت بعدد من المدن الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف مشروعات شركة (بتروجيت ) بعدة مدن جديدة، وتسريع معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان اليوم؛ لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق التي تتولى تنفيذها شركة بتروجيت في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، وذلك في إطار متابعته الدورية لموقف تنفيذ المشروعات، والعمل على دفع معدلات الأداء، وحل المشاكل وتذليل العقبات.

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واستعرض الشربيني الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها بين أجهزة المدن الجديدة وشركة بتروجيت؛ لإنهاء مشروعات الإسكان والمرافق التي تنفذها الشركة بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومنها أجزاء من كمبوند مزارين في العلمين الجديدة، وبعض القطاعات بالحدائق المركزية“كابيتال بارك” وأعمال المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب عدد من المشروعات بالمدن الجديدة.

وقال إن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب التي تواجه دفع معدلات الأداء.