وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات بتروجيت بعدد من المدن الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف مشروعات شركة (بتروجيت ) بعدة مدن جديدة، وتسريع معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان اليوم؛ لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق التي تتولى تنفيذها شركة بتروجيت في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، وذلك في إطار متابعته الدورية لموقف تنفيذ المشروعات، والعمل على دفع معدلات الأداء، وحل المشاكل وتذليل العقبات.
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واستعرض الشربيني الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها بين أجهزة المدن الجديدة وشركة بتروجيت؛ لإنهاء مشروعات الإسكان والمرافق التي تنفذها الشركة بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومنها أجزاء من كمبوند مزارين في العلمين الجديدة، وبعض القطاعات بالحدائق المركزية“كابيتال بارك” وأعمال المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب عدد من المشروعات بالمدن الجديدة.
وقال إن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب التي تواجه دفع معدلات الأداء.
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