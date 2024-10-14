إسبانيا وإيرلندا تدعوان دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) مدريد / PNN- دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا، بتعليق اتفاقية "التجارة الحرة" بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.

ومنذ عدة أشهر تجري إسبانيا وإيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، على أساس أن إسرائيل تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.